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埃尔多安：土耳其愿为举办乌俄参加的峰会提供场地

2024年03月09日15:12 | 来源：新华网
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新华社伊斯坦布尔3月8日电（记者王峰）土耳其总统埃尔多安8日表示，土方已经为举办有乌克兰和俄罗斯两国参加的峰会做好准备并愿为此提供场地。

埃尔多安与来访的乌克兰总统泽连斯基8日在伊斯坦布尔举行闭门会谈。埃尔多安在随后举行的联合新闻发布会上表示，俄乌冲突应该以谈判与和平的方式结束，土耳其已为举办有乌克兰和俄罗斯参加的旨在解决俄乌冲突的峰会做好准备。他说，土耳其还将为已经停止执行的黑海粮食外运协议的重新签订提供必要支持。

埃尔多安和泽连斯基会晤时讨论了两国军事合作、黑海航行安全、乌克兰港口安全以及交换俄乌冲突中被俘人员等问题。

据媒体报道，和泽连斯基会晤时，埃尔多安提议就解决俄乌冲突举办有乌克兰和俄罗斯参加的峰会，但这一提议遭到泽连斯基拒绝。泽连斯基表示，只有当其他国家就如何实现“公正的和平”确定相关计划后，才有必要邀请俄罗斯参加峰会。

俄罗斯于2022年2月开展特别军事行动后，在土耳其外长恰武什奥卢参与下，俄罗斯和乌克兰外长于当年3月在土南部城市安塔利亚郊外举行会晤。同月，俄罗斯和乌克兰代表在土耳其伊斯坦布尔举行谈判。2022年7月，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表在伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。埃尔多安曾多次提议在土耳其举行有俄罗斯和乌克兰参加的峰会。

(责编：王禹蘅、崔越)

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