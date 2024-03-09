新华社联合国3月8日电 中国常驻联合国副代表耿爽8日在安理会紧急审议乌克兰问题时发言，呼吁当事方加强直接接触和对话，共同探索可行的解决出路。

耿爽说，乌克兰危机延宕至今，恶性袭击和平民伤亡事件时有发生，人道局势不断恶化。中方对此深感忧虑和痛心。冲突对抗没有赢家，任何冲突的终点都是谈判桌。早一点谈起来，和平就早一天到来。只要各方都遵守联合国宪章的宗旨和原则，妥善解决好彼此合理关切，欧洲就能真正建立起均衡、有效、可持续的安全框架。中方呼吁当事方保持冷静克制，加强直接接触和对话，逐步积累共识，共同探索可行的解决出路。国际社会也应加大外交努力推动局势缓和降级，为政治解决创造条件。

他说，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，从未放弃劝和促谈努力。中国政府欧亚事务特别代表正在访问俄罗斯、乌克兰及有关欧洲国家，就推动乌克兰危机政治解决开展斡旋。中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会。中方愿继续同各方保持沟通接触，为停火止战凝聚共识，为对话和谈铺路架桥，为推动危机政治解决作出不懈努力、发挥建设性作用。

(责编：王禹蘅、崔越)