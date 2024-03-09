新华社北京3月9日电 欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩8日说，一条从塞浦路斯通往巴勒斯坦加沙地带的海上人道主义援助走廊有望于本周末开放。

在塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯的陪同下，冯德莱恩当天访问了塞浦路斯的拉纳卡港。冯德莱恩告诉媒体记者，这条海上走廊“非常接近于开放”，“我希望是在周日”。

目前，经陆路向加沙地带运送人道主义援助物资几乎停滞，多国只能向加沙地带空投食物等物资。但分析人士指出，空投成本高、效率低，效果远不如卡车运输。

冯德莱恩说，这条海上人道主义援助走廊由欧盟、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、美国共同发起，载有食物的船只最早将于8日启动测试航行。

据多家媒体报道，在阿联酋方面支持下，一个慈善组织正在拉纳卡收集为加沙地带民众提供的食物。

加沙地带卫生部门8日通报，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成30878人死亡、逾7.2万人受伤。联合国方面多次警告，加沙地带至少四分之一人口已濒临饥荒。（郑昊宁）

(责编：王禹蘅、崔越)