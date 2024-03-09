新华社联合国3月8日电 联合国安理会8日通过第2724号决议，敦促苏丹冲突方在斋月期间停止敌对行动。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在表决后作解释性发言，呼吁苏丹冲突方切实停火止战，把安理会决议落到实处。

戴兵说，中方对刚刚表决的决议草案投了赞成票。苏丹冲突爆发已近一年，平民伤亡惨重，人道危机严峻，外溢影响不断扩大，令人痛心。斋月即将到来，这对广大穆斯林来说是一段十分神圣的日子。中方呼吁苏丹冲突双方以国家和人民利益为重，切实停火止战，把安理会决议落到实处。国际社会要继续加大外交斡旋努力，为冲突双方和平谈判创造有利条件，让苏丹早日恢复全面和平。同时，有关行动要切实尊重苏丹主权和领土完整，不干涉苏丹内政。

戴兵说，中方欢迎苏丹政府近日向联合国人道机构开放部分过境点，为保障人道主义准入所作努力。中方呼吁国际社会在遵守联合国人道救援原则的基础上，继续帮助苏丹及其邻国提升人道响应能力，防止人道危机恶化。

戴兵表示，世界上所有人的生命都是宝贵的。安理会就苏丹冲突斋月期间停火通过决议的同时，也不能忘记加沙人民仍在炮火下遭受苦难。国际社会必须推动加沙立即停火、结束冲突，为加沙民众保留生存下去的希望，为当地穆斯林信众宗教活动提供最基本的安全条件。

安理会8日还通过第2725号决议，决定将协助苏丹制裁委员会工作的专家小组的授权延长一年至2025年3月12日。戴兵在表决后作解释性发言，指出第2725号决议与此前决议存在矛盾。

戴兵说，中方对第2725号决议草案投了弃权票。中方始终主张安理会要以谨慎和负责任的态度处理制裁问题，强调制裁是手段不是目的，对制裁措施要及时审查，该调整的要调整，该终止的要终止。安理会第2676号决议明确规定对苏丹的制裁措施将于今年9月到期。此次决议坚持将制裁委员会专家小组延期到明年3月，显然是极不合理、自相矛盾的。

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