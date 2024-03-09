人民网曼谷3月9日电 （记者孙广勇）3月8日，由泰国孔敬大学孔子学院与玛哈沙拉坎大学孔子学院联合举办的2024年“国际中文日”高端论坛之“泰国高校汉语研究论坛”在孔敬大学成功举办。

此次论坛采取线下与线上相结合的方式，来自孔敬大学、乌隆他尼皇家大学等7所高校的国际中文教师和本土中文教师41人线下参加论坛，来自泰国22所高校、中国13所高校、柬埔寨、马来西亚、尼泊尔、俄罗斯等高校的中文教师、汉语研究人员、国际中文教育在读研究生等100余人线上参加论坛。

泰国孔敬大学校长助理阿查拉婉、柬埔寨皇家农业大学校长布坛、北京语言大学吴应辉教授、梁宇教授等嘉宾出席开幕式。阿查拉婉表示，此次汉语研究论坛是一个开放的知识交流平台，主讲嘉宾都是从事汉语教学和中国文化研究的专家，相信与会人员在交流分享中会有所获，从而提升自己的专业知识。

中国西南大学校长张卫国和泰国孔敬大学校长昌猜发来祝贺视频表示，此次论坛的举办凸显了交流互鉴、共建共享的协同发展理念，对于泰国中文教育，特别是泰东北地区中文教育发展意义重大。希望与会者以汉语为桥、以中文为媒，以论交友、以论思辨，共同促进泰国高校中文教师职业发展。

开幕仪式后，2024年“泰国高校汉语研究论坛”正式开始。泰国乌汶大学魏清教授，中国北京语言大学吴应辉教授、梁宇教授，泰国农业大学顾雄伟副教授分别以“3+8：申请中文领域学术职位的三种学术作品类型以及八方面的工作途径”“东南亚高校中文及相关专业发展状况比较”“泰国中文教学资源的‘供’与‘求’”“期刊方与投稿者在学术论文写作发表中的关注差异浅论”为主题做论坛主旨讲座，并与听众进行了热烈互动。

与会学者共同探讨和交流泰国及周边国家高校汉语研究者和汉语教师关心的学术研究专题与职业生涯规划。四位专家的演讲不仅为大家提供了新的研究思路和方法，也启发了对泰国高校汉语研究更深层次的理解，将有助于推动泰国高校汉语教学持续发展和中文学术水平不断提升。

(责编：王禹蘅、吴成良)