人民网开罗3月8日电 （记者沈小晓）现代化是一个持续的过程。随着中国经济的快速发展和国际影响力的不断提升，中国的现代化模式和理念引起了全世界的广泛关注。“中国不靠扩张掠夺，不靠剥削，走出了一条和平发展的新路。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德日前在接受记者采访时表示，中国式现代化增进国际社会的共同福祉，推动构建人类命运共同体。

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德。受访者供图

西方现代化充满了战争、奴隶贸易、殖民和掠夺等罪行，给发展中国家带来了难以言表的痛苦。萨阿德表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，发展中国家除了有努力推动发展繁荣的坚定决心，同时也清醒认识到，将某种现代化模式强加给发展中国家的时代已经过去了。“和平实现现代化，需要建立在相互尊重、合作共赢的基础上。”

萨阿德认为，中国探索出一条不同于西方的现代化道路，倡导和平、发展、合作、共赢，深化和拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。“这些价值观正是发展中国家所追求的目标，也是最有效、最能适应不同国家和不同文明差异的做法。”

中国提出的共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等理念和倡议，着眼于破解全球发展难题、消除全球安全困境和促进人类文明交流互鉴。萨阿德表示，中国尊重文明多样性，尊重各国人民自主选择的发展道路，同时保持独立，不将自己的价值观和模式强加于人。这与西方国家追求自身利益、不考虑他人利益的做法有很大不同，符合各国人民的共同利益。

萨阿德认为，中国坚持和平发展，回应了发展中国家的关切，真诚地表达了发展中国家的愿望。中国促成沙伊和解就是一次成功实践，也是中国特色热点问题解决之道的有益实践。

萨阿德表示，中国推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为世界可持续发展奠定了坚实基础，为应对全球性危机提供了更有效的解决方案。

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