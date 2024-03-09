中国电商在澳大利亚火热 报告显示：每月超200万人线上购物
2024年03月09日09:46 | 来源：中国新闻网
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中新网3月8日电 中国电商Shein和Temu今年在澳大利亚非常火热，澳大利亚市场研究公司罗伊·摩根(Roy Morgan)的最新研究报告显示，每月有超过200万澳大利亚人在Shein和Temu线上平台购物，这些零售商以实惠的价格销售家居用品、电子产品和服装而闻名。
据澳大利亚“塔州华人网”报道，对此，罗伊·摩根首席执行官莱文(Michele Levine)表示：“在这些平台上购物的澳大利亚人非常多。”
数据显示，每月有120万澳大利亚人在Temu购物，而有77万澳大利亚人在Shein上购物。
罗伊·摩根的研究还发现，在Temu和Shein购物的澳大利亚人不仅仅是那些“控制预算的讨价还价者”，还包括年轻的父母、普通澳大利亚家庭和退休的澳大利亚人。
莱文表示，Shein和Temu在澳大利亚的迅速崛起是多种因素共同作用的结果：积极的营销、性价比高的商品以及澳大利亚目前的生活成本危机。
与此同时，莱文还相信，Shein和Temu在澳大利亚可能具有持久的影响力。
(责编：王禹蘅、崔越)
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