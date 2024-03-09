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山东文化旅游推介活动在美国旧金山举行

2024年03月09日09:45 | 来源：中国新闻网
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中新社旧金山3月8日电 (记者 刘关关)“美美与共 好客山东”文化旅游推介活动当地时间7日在中国驻旧金山总领馆举行，中美两国各界人士近200人齐聚一堂，感受齐鲁文化的魅力。

山东省副省长邓云锋在致辞中表示，去年，习近平主席和拜登总统成功举行会晤，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。山东作为中国的人口大省、经济大省、文化大省、旅游大省、教育大省，愿同美国朋友一道，落实两国元首会晤成果，紧密合作、共谋发展，共同加强人文领域的开放合作，谱写中美地方交往交流的新篇章。

中国驻旧金山总领馆代总领事宋国选表示，发源于山东的儒家思想是中华文化的重要组成部分，一直滋养着中华民族的精神世界。其中，“以和为贵”“和合共生”等爱好和平的思想，至今仍然是中国处理国际关系的基本理念。相信本次推介活动能加深美国人民对山东的了解，进一步促进山东与加州的各领域交流合作。

山东省文化和旅游厅厅长王磊在专题推介中表示，文化和旅游是联通世界、涤荡心灵、增进友谊的力量。诚挚邀请美国朋友，亲赴一场濡染齐风鲁韵、续写中美情深的美好旅程，架起中美两国人民友好交往的“连心之桥”。

加州运营署署长黄思敏在致辞中说，民间交流是中美关系的有机组成部分，加州愿继续加强对华人文交流。

推介活动展示了莱西木偶戏、东明粮画、潍坊风筝等7项来自山东的非遗项目。

(责编：王禹蘅、崔越)

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