中新网吉隆坡3月8日电(记者 陈悦)“第二届中马科技创新论坛”7日在吉隆坡落幕，多位马来西亚官员在本次论坛上表示，希望加强和中国的科技创新合作。

本届论坛在中马建交50周年之际，由启迪之星和MRANTI(马来西亚科技创新加速器研究中心)联合主办，旨在推动两国科技创新合作。论坛聚焦人工智能、农业科技、生物医药等领域，通过主题演讲、圆桌论坛、科创路演、展台展示等活动分享科创政策和经验，展示高新技术和产品。

马来西亚经济部部长拉菲兹出席论坛表示，马中两国在投资和人文交流领域已逐步建立了广泛合作，希望未来加强在重大创新和技术转移上合作。

马来西亚科技和创新部部长郑立慷表示，马方愿与中方合作，期待在互联互通、数字经济、绿色经济、现代农业、生物医药等领域深化合作。他相信与中国的合作将促进马来西亚的科技创新，为创新创业者提供更多参与全球科技创新合作的机会。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示，中马两国将在“一带一路”合作框架下持续拓展科技创新合作领域，促进双方科技实体秉承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，积极开展务实合作，为构建中马命运共同体注入科技新动能。

欧阳玉靖和拉菲兹还共同见证了两国机构和企业在论坛上签署多项合作谅解备忘录。

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