中新社马尼拉3月8日电(记者 张兴龙)菲律宾国家统计局8日发布的数据显示，该国1月失业率为4.5%，较2023年12月上升1.4个百分点。

数据显示，菲律宾1月失业人口达215万人，与去年同期相比减少23万，但环比则增加55万。

菲律宾国家统计局官员马帕分析称，失业人数环比增长主要由经济活动的季节性调整所致。他指出，去年底的圣诞节和新年等假期庆祝活动为菲律宾创造许多临时性工作岗位。假期结束后，该部分劳动力选择重返校园或家庭。

数据显示，服务业是菲律宾吸纳就业最多的产业，就业人员达2766万人，占总就业人口的60.2%。其次是农业和工业，分别占21.4%和18.4%。今年1月，菲就业人数降幅较大的行业包括批发和零售贸易、机动车辆和摩托车修理、农业和林业以及公共管理和国防等。

数据显示，今年1月，菲律宾就业不足人口达639万，就业不足率为13.9%，与去年同期相比下降0.2个百分点，但环比回升明显，增加2个百分点。就业不足意味着就业者正在寻求更多工作时间或更好的工作机会。

菲律宾国家经济与发展局局长阿塞尼奥·巴利萨坎当日在一份声明中表示，政府致力于创造有利的营商环境，通过推行有益的政策和监管环境，吸引本地和国际投资，进而创造更多高质量的就业机会。政府还计划加强与工业界和学术界的联系，以解决劳动力市场中的技能不匹配问题。

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