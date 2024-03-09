新华社堪培拉3月8日电（记者章建华）据澳大利亚广播公司8日报道，多国合作的大型天文望远镜——平方公里阵列射电望远镜（SKA）项目日前迈出重要一步，首批低频天线已在澳大利亚西部安装。

报道说，总计要在74公里内安装超过13万个形状像圣诞树、高约2米的低频天线，它们将成为射电望远镜的重要组成部分。首批天线本周已顺利在澳大利亚西部的指定地点安装。

平方公里阵列射电望远镜是世界最大规模综合孔径射电望远镜，由多国合作建造和运行，因其接收天线总表面积约1平方公里而得名，台址分别位于非洲南部及澳大利亚西部的无线电宁静区域。考虑到电磁环境影响，SKA项目中频天线在南非安装，低频天线在澳大利亚安装。

这一项目由政府间国际组织平方公里阵列天文台（以下简称SKAO）负责建设和运行。据SKAO介绍，低频天线能够帮助科学家探索“宇宙黑暗时代”后第一个十亿年的变化。

SKAO总干事菲利普·戴蒙德表示，随着这个天文观测设施逐步建成，科学家们将有机会验证爱因斯坦提出的理论并比以往更深入地观测宇宙深空。

(责编：王禹蘅、崔越)