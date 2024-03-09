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应对征兵难　韩国海军试点军舰“有官无兵”

2024年03月09日09:28 | 来源：新华网
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新华社北京3月8日电 韩国军方官员8日说，韩国海军已在一部分舰艇试点，探寻舰艇能否在只有军官和士官、没有义务兵的情况下运行，以应对随韩国出生率下降而加重的征兵难题。

韩国联合通讯社援引一名海军军官的话报道，去年3月以来，三艘排水量2500吨的“仁川”级护卫舰试行“有官无兵”。三艘排水量450吨的导弹巡逻艇今年2月也开始试运行。舰艇所载军官和士官多于正常水平，以承担义务兵的职责。

按照韩国军方的说法，水面舰艇人员均为军官和士官的情况史无前例。从中型舰船的护卫舰到小型的导弹艇，军方尝试以多型舰艇作为试点，以应对报名参加海军人数日趋减少的难题。

韩国所有身体健康的男子都要服兵役至少18个月，其中海军需要服役20个月，吸引力趋于减弱。

2020年至2022年，韩国军队总体实际入伍人数与征募人数之比从96.9%降至84.7%。韩国海军这一比例2020年达到100.5%，2021年降至94.3%，2022年更是跌至70.1%。可能原因包括出海后禁止使用手机、海上生活环境封闭、海军服役期限长于陆军等不利条件。

韩国生育率下降进一步加重军方对兵力短缺的担忧。

2023年，韩国总和生育率、即平均每名育龄妇女生育子女数降至0.72，创下有相关记录以来最低值。如果要把全国人口保持在5100万人水平，总和生育率需达到2.1。军方担心低生育率导致参军人数减少，报名海军人数将进一步下降。

海军官员说，将根据试点结果，研究今后是否扩大“有官无兵”运行范围。（胡若愚）

(责编：王禹蘅、崔越)

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