新华社开罗3月8日电 解局｜红海现在有多乱，还会乱多久？

新华社记者王尚 付一鸣 胡若愚

近两月来，美英持续对也门胡塞武装目标发动多轮空袭，扼守红海一端的胡塞武装依然搞出了大动静。6日，胡塞武装向一艘美国货船发射导弹，造成2名船员死亡；就在1日，此前遭胡塞武装导弹重创的英国货轮“鲁比马尔”号沉入红海。

据媒体统计，去年11月以来，胡塞武装已对红海航线发起至少60次袭击，美英以空袭震慑，胡塞武装不仅没有收手，袭击力度还有加大迹象。

红海局势为何越来越乱？胡塞武装战斗力有多强？美国主导的护航行动，欧洲盟友为何应者寥寥？新华社记者为您解局——

硬碰硬 危机愈演愈烈

6日，胡塞武装用导弹袭击了一艘在亚丁湾行驶的货船，造成至少2名船员死亡。也门政府海岸警卫队的消息称，这艘船名为“真正信心”号，“悬挂巴巴多斯国旗、由美国公司所有”。这是胡塞武装针对红海商船发动袭击以来首次造成人员死亡。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装频频在红海及也门附近水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。美英1月12日对胡塞武装发起军事打击后，胡塞武装将关联美国或英国的船只纳入打击范围。

胡塞武装是也门反政府组织，2014年占领首都萨那，后夺取也门大片地区。胡塞武装拥有数量庞大的反舰导弹，麾下武装人员约20万，军事实力不容小觑。

也门政治专家阿德尔·达谢拉说，美英空袭显然无法摧毁胡塞武装武器库。经历多年内战，胡塞武装有多种措施和足够经验应对空袭，而且其导弹发射装置可移动。另外有媒体报道称，胡塞武装背后有伊朗支持，有能力持续补给自己的弹药库。

1日，先前遭胡塞武装导弹袭击而严重受损的英国货船“鲁比马尔”号沉没。这是胡塞武装针对红海商船发动袭击以来第一艘因袭击完全沉没的船只，令过往商船更加“胆战心惊”。

胡塞武装负责对外事务的高级官员侯赛因·伊齐在社交媒体撂下狠话，英国跟随美国袭击也门，且与美国一道“支持针对加沙平民的罪行”，胡塞武装“将击沉更多英国船只”。

有分歧 美欧各自护航

为应对红海商船频频遇袭，美国去年12月中旬宣布牵头组建名为“繁荣卫士”的护航联盟，但应者寥寥。

也门政治分析家阿卜杜勒·拉吉布·哈迪亚尼认为，美国启动护航主要是为了展现其“地区安全与和平守护者”的形象。然而，美国在巴以冲突中的表现让它在中东的声誉跌至谷底，所以无法在本地区组织军事联盟、共同应对胡塞武装打击。

也有分析人士认为，美国此举是想让盟友分担护航成本，甚至拉盟友下水，以减轻新一轮巴以冲突对以色列和美国的压力。

美国国防部前官员迈克尔·马尔罗伊认为，美国似乎想把胡塞武装袭击作为一个单独的国际问题，同新一轮巴以冲突区别开来。“一旦参加‘繁荣卫士’行动的军舰开始保护商业航运，并且遭受直接袭击，这意味着胡塞武装在袭击整个护航联盟、而不是美国。”

然而，美国的算盘没打响，一些欧洲国家拒绝跟着美国走。

欧盟理事会2月19日宣布启动名为“盾牌”的红海和海湾地区护航行动，“将确保欧盟海军在该地区的存在”，以维护其商业和安全利益。与美英连续空袭胡塞武装目标不同，欧盟强调其护航行动重在“防御”。但为了“保护船只免受海上多域攻击”，欧盟表示有权以防御方式应对攻击。

哈迪亚尼说，欧盟在红海危机中刻意与美国保持距离，是因为不想站到中东国家的对立面。红海-苏伊士航线对欧洲非常重要，欧洲希望通过“自卫性质的护航”保护自身利益的同时，避免跟着美国陷入混乱的中东局势。

不停火 红海危机难平

红海乱局直接冲击海运。为规避风险，多家国际航运企业暂避连通红海的苏伊士运河航线，改绕非洲南部好望角，导致航行成本增加、运输时间延长。这条海上咽喉要道持续阻滞或将冲击全球供应链，再度推高通胀，为全球经济复苏前景蒙上阴影。

此次红海危机与本轮巴以冲突直接相关。也门政治分析人士穆克比勒·纳吉说，本轮巴以冲突爆发前，胡塞武装正与也门政府以及沙特阿拉伯推进也门内战的和平解决。虽有分歧，但解决也门多年内战的意愿基本一致。巴以冲突爆发后，胡塞武装受自身政治理念和背后支持的伊朗影响，选择对红海航线发动袭击。但如果巴以问题得到解决，胡塞武装没有动机继续在红海搞袭击。

胡塞武装说，只有以色列停火并允许人道主义援助物资畅通无阻运入加沙地带，袭击才会停止。而眼下，新一轮停火谈判陷入僵局。本轮巴以冲突已持续约5个月，哈马斯和以色列仅在去年11月短暂停火一周。

在纳吉看来，美国眼下没有打算对胡塞武装发动地面进攻，但美国人清楚，仅靠空袭无法阻止胡塞武装，要解决红海危机，最好的办法是促成巴以停火。

作为以色列的最主要盟友，美国自本轮巴以冲突爆发以来四次强行阻挠联合国安理会要求停火的行动。美国《时代》网站一篇文章写道，加沙地带停火更有可能“叫停”胡塞武装袭击，但美国政府却选择无视。

(责编：王禹蘅、崔越)