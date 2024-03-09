新华社北京3月8日电 题：和平力量、稳定力量、进步力量——国际社会高度评价中国特色大国外交

新华社记者

全国两会持续吸引世界目光。中国作为负责任的大国不断为变乱交织的世界增添确定性和正能量，中国特色大国外交不仅是代表委员的热议话题，也受到国际社会的高度评价。

多国人士指出，在世界格局深刻变革、人类社会遭遇多重挑战的当下，中国智慧、中国方案持续为应对全球性挑战提供新路径，中国作为和平力量、稳定力量、进步力量，展现了推动构建人类命运共同体的责任担当，正同各国携手共进，推动世界走向更加美好和光明的未来。

为动荡不安的世界注入确定性

提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告指出，我们要坚持独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建新型国际关系，反对霸权霸道霸凌行径，维护国际公平正义。中国愿同国际社会一道，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，弘扬全人类共同价值，推动全球治理体系变革，推动构建人类命运共同体。

一年来，习近平主席主持两大主场外交，出席三场多边峰会，开展四次重要出访，举行百余场会见、通话，元首外交日益发挥不可替代的战略引领作用。

“中国积极开展元首外交，通过战略性高层对话，为促进和平稳定、发展合作友谊注入新动力。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，“中国始终相信人类发展进步的大方向不会改变，践行真正的多边主义，坚持将外交理念转化为具体行动，维护国际社会公平正义。”

环顾全球，世界并不太平。百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，各种传统和非传统安全威胁交织叠加……破解全球安全困境，世界把目光更多投向中国。

俄罗斯高等经济大学圣彼得堡分校经济管理学院副教授柳德米拉·韦谢洛娃说，中国主张和平化解国际和地区冲突，秉持多边主义与和平发展理念，为维护世界和平稳定发挥重要作用。

瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊认为，近年来，国际局势日趋紧张，中国外交发出寻求缓和冲突的声音，为国际社会带来了和平的“新鲜空气”。

伊朗德黑兰大学外国语言文学学院教授、汉学家好麦特指出，在乌克兰问题上，中国一直坚持劝和促谈。越来越多的事实表明，中国作为一个负责任的大国，积极推动解决问题。

“中国一贯主张和平，反对战争。”英国国际关系专家基思·贝内特说，“在世界上有冲突的地方，中国总是努力寻求和平的解决途径，不煽动战火，不从冲突中谋取私利。”

美国《全球策略信息》杂志前驻白宫记者威廉·琼斯注意到，中方正就推动政治解决乌克兰危机开展新一轮穿梭外交，继续发挥建设性作用，表明中国将继续大力推动建设更加和平的世界。

本轮巴以冲突已造成10万平民伤亡，人道危机异常严重。中方主张将立即停火止战作为压倒一切的首要任务，将确保人道救援作为刻不容缓的道义责任。世界看到，中国一直为恢复和平奔走，为挽救生命努力。

埃及金字塔政治和战略研究中心亚洲事务研究专家艾哈迈德·坎迪勒非常赞赏中方在巴勒斯坦问题上的公正立场。他认为，中国作为联合国安理会常任理事国，与中东各国关系友好，正为这一动荡地区恢复安全稳定发挥重要作用。他表示，埃及在巴以冲突停火止战、提供人道主义援助等方面与中国持一致立场，希望尽快恢复和平。

为全球发展贡献中国方案与力量

共建“一带一路”倡议提出十年多来，共建已成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，也成为共建国家携手发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路。去年10月，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布中方下一步采取的八项行动，标志着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗表示，“一带一路”项目已成为共建国家“软”“硬”联通的枢纽、文明互鉴的“融合剂”以及高质量工业发展的“助推器”。共建“一带一路”不仅促进了互联互通，还消除了许多发展障碍，对地区乃至世界和平发展都是巨大利好。

中老铁路是老挝第一条现代化铁路，取得经济社会效益“双丰收”，越来越多老挝山区的青年可以走出大山，拥抱世界。“‘一带一路’倡议推动国际和地区互联互通卓有成效，国际社会有目共睹。”老挝资深外交官西昆·本伟莱深有感触地说，中国在国际舞台上的地位越来越重要，越来越多国家把目光转向中国。

在中非共和国首都班吉附近的一间菇棚内，法蒂玛轻轻抚摸刚长出的数十簇平菇，难掩丰收喜悦。“这真是充满希望的事业。”法蒂玛这样评价来自中国的菌草技术。这项技术不仅帮助法蒂玛日子越过越好，也成为中国帮助广大非洲国家促进就业和减贫的重要方式。

今年将是“全球南方”合作的丰收年，也是亚非拉团结的新起点。中国过去、现在、将来都是“全球南方”的坚定一员，始终与所有南方国家同呼吸、共命运，始终是推动“全球南方”发展振兴的中坚力量。中方倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，受到国际社会广泛关注和支持。

“中国是一个可靠的合作伙伴。”斯里兰卡学者亚西鲁·拉纳拉贾说，中国为发展中国家对话与合作建立了一系列多边框架机制，努力推动各国通过机制平等对话，令更多国家获益。

林斯认为，中国寻求合作共赢，团结“全球南方”，积极践行全球发展倡议，助力各国发展经济、摆脱贫困，为全球发展和人权事业贡献了中国方案与智慧。

中国发动机仍然强劲，下一个“中国”还是中国。去年，中国经济以5.2%的增速，贡献了全球三分之一的增长。中国始终将自身发展同各国的共同发展联系起来，中方推出一系列有利于扩大高水平开放、推动高质量发展的重大举措，既发展自己，也造福世界。

塞内加尔外国记者协会秘书长阿卜杜拉耶·巴说：“中国高质量发展不仅为世界带来巨大机遇，也为全球经济增长注入新动力。中国的发展不仅关乎中国自身，也攸关世界的发展。”

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯指出，伴随着中国技术进步和经济增长，中国与新兴经济体等的贸易关系也将持续深化。

引领时代前进，带来光明未来

当前，构建人类命运共同体已从理念主张发展为科学体系，从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为实践成果，展现出强大生命力。从双边到多边，从区域到全球，从卫生健康到网络、海洋，中国已经同数十个国家和地区、在多个领域构建了不同形式的命运共同体。世界范围内越来越多的人认可人类命运共同体理念并因此切实获益，构建人类命运共同体已成为引领当今时代前进的光辉旗帜。

“这一理念正成为一种实质力量，正在逐步团结和动员更多人。”古巴哈瓦那大学世界经济研究中心资深研究员路易斯·费尔南德斯表示，提出这一理念和主张，意味着中国心系全人类发展。

半个多世纪前，随着第一批援助阿尔及利亚的13名中国医疗队队员抵达阿西部城市赛伊达，中国援非医疗的序幕正式拉开。“中国医生就是我最信任的人！”阿尔及利亚牧民斯累玛尼在脱离产后危险后激动地说。

“中国用实际行动表明了与世界各国合作、命运与共的真心诚意。”智利大学学者伦佐·布罗托说，“现在正逢好时机，各国应抓住中国发展带来的机遇加强合作，携手构建人类命运共同体。”

“人类命运共同体理念是继承并发展中华优秀传统文化和马克思主义中国化的最新理论成果，体现了中国对推动世界共同发展与进步的政治智慧，符合国际社会对构建人类文明新形态的期待。”越南新闻与宣传学院副教授阮明环表示。

当前，世界面临严峻挑战，全球治理的赤字、地缘热点的升级、零和博弈的抬头、“脱钩断链”的冲动都在加剧“多输”风险。世界要好起来，大国必须作出表率。中国主张以互尊互信推动大国合作，以对话协商应对热点问题，以团结协作加强全球治理，以开放互利促进全球增长。

正如尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱所言：“中国从不强求你要做什么，而是启迪你找到适合自身发展的道路。”

“人类命运共同体理念从世界一体的宏观角度分析问题、寻找解决之道，这对当下纷乱复杂、问题频发的全球大局而言十分重要。”好麦特强调说，“我相信构建人类命运共同体将为世界带来光明的未来。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：孙丁、刘晨、杨天沐、杨威）

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