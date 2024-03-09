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苏丹政府就实现斋月停火提出4项要求

2024年03月09日09:13 | 来源：新华网
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新华社开罗3月8日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹外交部8日发表声明，对联合国秘书长古特雷斯日前呼吁苏丹冲突方斋月期间停止敌对行动表示欢迎，并就实现斋月停火提出4项要求。

声明说，为使联合国秘书长的呼吁达成预期效果，苏丹快速支援部队必须满足苏丹政府的4项要求，包括履行此前在沙特阿拉伯港口城市吉达谈判达成的协议所规定的义务，从杰济拉州、森纳尔州和其占据的所有城市撤出，停止违反国际人道主义法的行为等。

声明表示，停战后，苏丹政府将与国内各方进行广泛协商后作出必要政治安排，以对过渡时期进行管理，然后举行大选，由人民作出选择。

古特雷斯7日在安理会苏丹问题公开会上发表讲话，呼吁苏丹冲突方在斋月期间停止敌对行动，并为苏丹人民开启一条通往持久和平之路。他说，近一年的武装冲突导致苏丹面临严重的人道主义危机，超过1.4万人丧生，800多万人无家可归，约1800万人处于严重粮食不安全状态。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队之间爆发武装冲突。在沙特等国斡旋下，冲突双方在吉达举行谈判并多次达成短暂停火协议，但都未能有效落实执行。

(责编：王禹蘅、崔越)

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