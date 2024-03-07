人民网索契3月6日电 （记者屈佩）当地时间3月4日，“机遇中国”青年伙伴洽谈会在俄罗斯索契举行。来自中国、俄罗斯、南非、印度、巴西、埃及等10余个国家的150余名青年组织负责人、青年企业家代表参加，交流中国发展机遇，探讨开展务实合作。全国青联副主席马铁民、印度青年体育部联秘尼德希·密希拉、埃及青年体育部部长顾问艾尔巴德希·阿伯达拉、莫斯科市公共关系和青年政策委员会主席德拉古诺娃等出席活动。

马铁民在致辞中指出，中国正以中国式现代化的蓬勃发展向世界各国提供广阔机遇，这种机遇来自稳健前行的中国经济，来自需求快速释放的超大规模市场，更来自坚定的对外开放政策。当代青年生逢动荡变革的大时代，但越是动荡变革，越是应该增进交流互信、加强团结合作，以人类命运共同体的不变信念应对世界大变局的加速演进。

活动中，来自河北、黑龙江、湖北、湖南、江西、重庆、四川的青年企业家代表围绕各地发展状况、产业优势、投资政策、人文环境等介绍了情况，并回答外国青年企业家提问。随后，各国企业家进行了分组讨论，围绕科技创新、农业生态、商贸投资、文化旅游等领域合作开展了深入交流，建立了联系渠道，对接可能的合作机会。各国参会代表纷纷表示，中国市场具有巨大潜力，希望到中国探索发展机遇，也欢迎中国企业家到他们的国家投资兴业。

据悉，本次活动是全国青联代表团赴俄参加世界青年联欢节期间举办的一次多边交流活动。

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