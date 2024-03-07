人民网开罗3月6日电 （记者沈小晓）为庆祝中刚建交60周年，近日，中建国际中西非公司联合中国驻刚果（布）大使馆、刚果（布）文化部、刚果（布）马利安·恩古瓦比大学孔子学院、在刚代表企业，在布拉柴维尔举办灯笼主题文化交流活动。

来宾合影。中建国际中西非公司供图

活动上，马利安·恩古瓦比大学孔子学院中方院长周志民向来宾们介绍了“中国花灯”的悠久历史、种类造型，中外来宾交流分享了中西方灯笼不同的历史文化和美好寓意。在猜灯谜、灯笼制作等环节中，来宾们感受灯笼文化魅力，现场气氛热烈欢快。

中国驻刚果（布）大使李岩祝贺活动取得圆满成功，对中国建筑在推动中刚两国文化交流中发挥的积极作用表示赞赏，并勉励公司坚持传承，再接再厉，当好海外文化使者，进一步推动中刚文化交流与合作。

灯笼文化交流活动现场。中建国际中西非公司供图

刚果（布）文化部部长代表库卡对在两国建交60周年纪念背景下举办此次文化交流活动表示感谢，并表示，通过开展多种形式的文化交流，两国人民的心更紧密地连结起来。

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