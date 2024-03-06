人民网雅加达3月5日电 （记者李培松、曹师韵）3月4日下午，阿拉扎大学与海信印尼公司举行海信奖学金签约仪式。海信印尼公司总经理李现委，印尼阿拉扎大学校长亚塞普、第一副校长紫满霞、文学院院长露西、中文系系主任兼孔子学院印尼方院长菲力、孔子学院中方院长王大昕、学生处和合作处代表以及获得海信基金奖学金的学生和家长等参加了本次活动。

亚塞普发表致辞表示，印尼阿拉扎大学和海信公司合作，为学生搭建更好的平台，提供更好的教学资源和就业机会，期望获得海信奖学金的学生积极进取、追求创新、提升自我。

阿拉扎大学校长亚塞普致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

李现委在致辞中表示，海信基金的宗旨是履行企业社会责任，促进印尼学生学习中国文化。希望海信基金可以助力印尼本土家庭困难的学生实现求学梦，希望孩子们能够学好汉语，以后有机会到中资企业工作，到海信工作。与此同时，海信将加强与印尼阿拉扎大学孔子学院的合作，为推广中国文化、增进中印尼两国人民的友谊与互信作出贡献。

海信印尼公司总经理李现委致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

家长代表表示，感谢阿拉扎大学的领导和老师们的辛勤培育和无私奉献，感谢海信印尼公司给予孩子们的援助。

李现委向获得奖学金的学生颁发了荣誉证书，并鼓励他们努力学习，不断提高汉语水平。菲力向海信印尼公司赠送了由阿拉扎孔子学院和阿拉扎大学中文系编撰的《印尼民间传统故事》一书。

中印尼嘉宾与获奖学生合影。阿拉扎大学孔子学院供图

海信印尼公司成立于2014年，在业务快速发展的同时，积极履行社会责任。2023年，海信印尼公司在阿拉扎大学设立海信奖学金。

印尼阿拉扎大学成立于2000年，印尼阿拉扎大学孔子学院是印尼文教部与中国孔子学院总部在印尼最早合作建立、唯一一所位于首都雅加达的孔子学院，其中方合作院校是中国福建师范大学。

(责编：燕勐、刘慧)