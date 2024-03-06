人民网罗马3月6日电 （记者郑彬）日前，由中意双方企业联合举办的“洞察绿色能源：中意新能源合作论坛”在意大利米兰市成功举办。会议围绕新能源技术迭代及发展趋势、大型项目开发和并网问题以及新能源投融资等市场关注的热点问题开展交流，并提出具有针对性的解决方案及政策建议。来自中意两国的政府官员、企业代表及专家学者约100余人参加了此次活动。

中方企业代表就新能源技术发展趋势分享观点。主办方供图

中国驻米兰总领馆经济商务处参赞耿协威在致辞中表示，近年来，中国新能源发展取得了积极成果。风电、光伏产品在国际市场具有较强的竞争力。与此同时，意大利作为欧盟最主要的成员国之一，始终高度重视绿色发展。中意两国在能源领域合作基础扎实、前景广阔，希望双方企业以中意全面战略伙伴关系建立20周年为契机，共同挖掘新能源领域合作潜力，发挥各自优势，促进中意两国经济社会发展。

中国通用技术意大利公司及中机欧洲意大利公司首席执行官严栋深刻分析了意大利光伏产业发展的现状、前景和市场机遇。他表示，通用技术集团作为最早在意大利设立机构的中资企业之一，将充分发挥自身在商务集成、渠道资源等方面的综合优势，以项目开发和投资商、工程承包和运维商、供应链分销和服务商等多重身份，全面深入新能源产业链上下游环节，引领国内优质新能源制造业与意大利当地合作伙伴共谋发展，为意大利及欧洲的能源转型贡献力量。

意大利企业负责人及行业专家介绍新能源领域发展经验。主办方供图

据悉，此次论坛是由中国通用技术集团所属通用技术意大利公司及中机欧洲意大利公司与意大利中国商会联合举办的，各方从宏观政策、投资建设、贸易分销、技术创新等多个维度对中意新能源业界关注的问题进行了深入讨论。

与会者纷纷表示，论坛为中意双方提升市场共识、拓展投资渠道、加强互利共赢提供了重要平台，更为绿色、低碳、可持续的未来发展模式贡献了积极力量。意大利中国商会秘书长范显伟表示，希望通过此次交流与讨论，进一步发掘中意两国在新能源、可持续发展领域的合作潜力，推动新能源技术的全球化发展。

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