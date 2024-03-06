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南非政府：校园暴力犯罪增加表明社会治安不断恶化

2024年03月06日09:07 | 来源：中国新闻网
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　　中新网约翰内斯堡3月5日电 (记者 王曦)针对日益频繁的校园暴力犯罪事件，南非高等教育、科学与创新部部长布莱德·恩齐曼迪5日在接受记者采访时回应称，这一趋势表明南非社会治安的不断恶化，南非政府必须采取有效措施，杜绝类似事件再次发生。

　　上周，南非约翰内斯堡大学学生宿舍区外发生了一起枪击事件。事件除造成一辆汽车内的两名无辜民众身亡外，还有一名大二学生在乘坐校车返回宿舍途中身中流弹不幸丧生，另一名学生则身负重伤，这一事件随即引发了南非社会对于校园安全的普遍担忧。

　　对于此次事件，恩齐曼迪说，这起明目张胆的枪击事件，说明了枪击等暴力犯罪在南非的普遍性，以及南非政府在打击犯罪工作方面所承受的巨大压力。“如今，社会层面的暴力犯罪已经蔓延至我们的校园内部，这次枪击事件确实是一场巨大的悲剧，同时越来越多的校园犯罪事件，也表明我们的国家和社会，目前正面临一个艰巨的挑战，这一趋势无疑令人感到担忧。”

　　恩齐曼迪指出，南非政府必须尽一切可能避免校园枪击等暴力事件的发生，保障在校学生的生命安全，以及教育机构的安全环境，避免类似事件再次发生。此外，他分别对约堡大学枪击事件中的遇难和受伤学生分别表示哀悼和慰问，并谴责施暴者的不法行径。(完)

(责编：崔越、崔译戈)

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