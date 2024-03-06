中新社柏林3月5日电 (记者 马秀秀)2024年柏林国际旅游交易会(ITB)5日在柏林会展中心拉开帷幕。此次展会聚焦共同引领旅游业转型，将持续至7日，共吸引了来自170多个国家和地区的5500多家参展商参加。

3月5日，2024年柏林国际旅游交易会(ITB)在柏林会展中心拉开帷幕。以“你好！中国”为主题的中国展区当日亮相展会。中新社记者 马秀秀 摄

以“你好！中国”为主题的中国展区当日亮相展会。中国文化和旅游部驻法兰克福旅游办事处组织来自北京、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、广东、海南、四川、云南、陕西、哈尔滨、赣州等13个省(市)的近百名中国展团代表，在疫情后首次集体亮相，将通过场内场外，线上线下多种推广方式，立体生动展现中国文化和旅游的魅力，深度推介中国文化和旅游资源。

中国驻德国大使馆公使曾颖如当日在出席中国馆开幕式时表示，此次参展是中国旅游业全面回归国际旅游市场的又一生动注脚。中国旅游业全速回归正为全球旅游业复苏重振注入强大信心和前进动力。她提及中国政府近期出台的一系列旅游促进举措，希望各位朋友、各位业界同仁继续关注支持中国旅游业发展，积极投身中国旅游市场、共享中国发展红利，共同推动全球旅游业兴盛繁荣。

3月5日，2024年柏林国际旅游交易会(ITB)在柏林会展中心拉开帷幕。以“你好！中国”为主题的中国展区当日亮相展会。图为观众与大熊猫人偶合影。中新社记者 马秀秀 摄

德国旅行协会主席诺伯特·菲比格(Norbert Fiebig)在讲话中谈及中国对德国等国家采取的单方面免签等政策利好。他表示愿与中方共同努力挖掘中国旅游市场潜力。

柏林国际旅游交易会始于1966年，是全球规模最大的旅游贸易展之一，被誉为全球旅游业的“奥林匹克盛会”。

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