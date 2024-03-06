新华社洛杉矶3月4日电（记者黄恒 谭晶晶）2024中国（深圳）-美国（长滩）绿色港口与低碳航运合作交流会当地时间3日在美国加利福尼亚州南部港口城市长滩举行，与会者就如何进一步加强合作以实现绿色低碳发展的共同目标展开讨论。

60多家全球性航运和物流公司、集装箱码头运营商、零排放技术开发商和设备制造商派代表参会。长滩港执行董事马里奥·科尔德罗说，长滩港很荣幸在实现净零排放、脱碳以及绿色航运和物流等方面参与美中交流项目，期待与深圳盐田国际公司深度合作。

负责长滩港周围地区环保工作的南海岸空气质量管理区主管韦恩·纳斯特里表示，希望美中两国、长滩和深圳两地，在绿色发展方面建立更紧密的合作伙伴关系。

中国驻洛杉矶总领事馆负责商务的参赞彭敬表示，长滩港是中美贸易重要门户，中美双边贸易繁荣，使两国制造业等供应链各环节广泛受益。两国地方层面开展务实气候合作，既有利于加速实现全球减排目标，也有利于促进高质量发展。

盐田国际商务行政总监林冠豪介绍了盐田国际在绿色发展、生态友好运营方面的实践。

长滩港是美国最大集装箱港口之一，2005年开始执行国际标准绿色港口政策。盐田港是世界上最大集装箱码头之一，年吞吐量连续20年位居中国第一。

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