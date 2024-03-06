人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中美举行绿色港口与低碳航运合作交流会

2024年03月06日09:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶3月4日电（记者黄恒 谭晶晶）2024中国（深圳）-美国（长滩）绿色港口与低碳航运合作交流会当地时间3日在美国加利福尼亚州南部港口城市长滩举行，与会者就如何进一步加强合作以实现绿色低碳发展的共同目标展开讨论。

　　60多家全球性航运和物流公司、集装箱码头运营商、零排放技术开发商和设备制造商派代表参会。长滩港执行董事马里奥·科尔德罗说，长滩港很荣幸在实现净零排放、脱碳以及绿色航运和物流等方面参与美中交流项目，期待与深圳盐田国际公司深度合作。

　　负责长滩港周围地区环保工作的南海岸空气质量管理区主管韦恩·纳斯特里表示，希望美中两国、长滩和深圳两地，在绿色发展方面建立更紧密的合作伙伴关系。

　　中国驻洛杉矶总领事馆负责商务的参赞彭敬表示，长滩港是中美贸易重要门户，中美双边贸易繁荣，使两国制造业等供应链各环节广泛受益。两国地方层面开展务实气候合作，既有利于加速实现全球减排目标，也有利于促进高质量发展。

　　盐田国际商务行政总监林冠豪介绍了盐田国际在绿色发展、生态友好运营方面的实践。

　　长滩港是美国最大集装箱港口之一，2005年开始执行国际标准绿色港口政策。盐田港是世界上最大集装箱码头之一，年吞吐量连续20年位居中国第一。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部