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循迹筼筜湖 探寻厦门蝶变的绿色密码

赵健 刘宁 吴超岚 苏缨翔 【俄罗斯】叶列娜 钟巧花
2024年03月06日08:56 | 来源：人民网-国际频道
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二月的厦门岛繁花似锦，绿意盎然，而筼筜湖仿佛一条青丝带横贯其中。湖水碧波荡漾，白鹭翩跹掠过，岸边市民漫步，处处草木葱郁，构成一幅人与自然和谐共生的迷人画面。

如今的筼筜湖已经成为“高颜值”厦门的金名片，眼前这幅美景让人很难想象，这里曾一度是令人望而生畏的臭水湖。一湖碧水，见证了厦门的发展理念之变。

日前，人民网看见中国外宣融媒体报道团队走近筼筜湖，从亲历者的口述中，探寻厦门蝶变的绿色密码。

上图：筼筜湖治理前资料图。下图：筼筜湖如今的美丽风光。人民网记者 吴超岚摄

上图：筼筜湖治理前资料图。下图：筼筜湖如今的美丽风光。人民网记者 吴超岚摄

蓝图绘就今昔巨变

筼筜湖的美来之不易。20世纪70年代，为了谋发展，厦门修堤、围海、造田……筼筜港变成近乎封闭的内湖，周边两百余家工厂产生的工业废水和工业垃圾源源不断流入这里，日积月累下来，筼筜湖变成了发黑发臭的死湖。

曾任筼筜湖管理处处长的郝松乔，回忆起这段过去，感触颇深。“由于湖边环境污染，开车路过的司机都要把车窗摇起来。我当时住在筼筜湖旁边，宿舍里的全铜壁灯不到半年就被空气中的二氧化硫腐蚀了，家里的不锈钢桌椅也很快就会锈掉，可以想象环境污染对人体的危害。”

环境污染让周边百姓苦不堪言，治理筼筜湖成了人民群众的期盼。厦门市政府也组织了多轮专家会讨论筼筜湖治理办法，但由于经费不足、治理难度大等因素推进缓慢，总体方案始终悬而未决。

转机发生在1988年。当年3月，时任厦门市委常委、常务副市长的习近平同志在数月调研后，主持召开综合治理筼筜湖专题会议，组建了筼筜湖治理领导小组，清楚明确地为筼筜湖治理指明了方向。在这次会议上，习近平同志创造性提出的治湖思路总结为“20字方针”：“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”。

时任厦门市公用事业局副局长的张益河也在会议现场。“当年下的决心真大啊！有了市委和市政府的支持，有了这次会议给出的治湖思路，我感到浑身充满干劲！”81岁的张益河老人回忆起这场动员大会，仍然心潮澎湃。

科学治理久久为功

筼筜湖畔，许多摄影爱好者在拍摄白鹭。厦门市观鸟协会彭志伟供图

筼筜湖畔，许多摄影爱好者在拍摄白鹭。厦门市观鸟协会彭志伟供图

筼筜湖综合治理是习近平生态文明思想的重要发端，厦门是习近平生态文明思想的重要孕育地和先行实践地。

30多年来，厦门市始终坚持习近平总书记当年提出的综合治理理念和方针，久久为功，先后开展了五期筼筜湖综合整治，共投入资金约19.9亿元。

为了治污，环湖周边重点污染企业被关停，南北两岸排洪沟口、雨水口全面截污，并建设16座污水提升泵站和1座海水泵站；为了清淤，厦门市坚持每10年进行一次大规模清淤，合计清淤550万立方米；为了搞活水体，建设近七公里的海水输送管，充分基于自然将潮水引入筼筜湖，大幅改善了湖区水动力条件。

筼筜湖保护中心规划建设科工程师陈文阳告诉我们，截止目前，筼筜湖总共已完成了四期综合治理，第五期综合治理正在进行中。

第五期治理不仅将提高湖区防汛标准、改善搞活湖区水环境、水生态、水动力，还将环筼筜湖较宽绿地提升改造为口袋公园，增加建设公共活动空间、亭廊及休闲设施，为市民群众提供更多的游憩空间，实现绿地“养眼、养脚、养心”。目前已完成官任园、白鹭园、振兴园、观鸟廊、潮汐广场、莲岳园以及38℃温泉园等口袋公园建设。

厦门市还开展筼筜湖区健身步道建设，结合现有公园、水系等景观资源，植入体育概念，打造湖区高品质慢跑步行系统，让更多市民运动起来、健康起来。

同时，沿湖修建大量公园绿地，种植9个品种约2.6万平方米红树植被，形成了“四湖六园”的格局。经过30多年的持续治理，筼筜湖实现了从点到面、从水下到岸上、从单一治理到联合共治的生态环境建设转变。

“治湖非一日之功，我们将遵循综合治理的治湖理念，继续治理、保护好筼筜湖。”陈文阳说。

筼筜回响国际典范

36年弹指一挥间。从筼筜湖综合治理开始，厦门完成了一次深层次、全方位、整体性的生态治理理念的变革和重塑。

筼筜湖治理不仅成为厦门生态环境蝶变荡开的第一朵涟漪，它所呈现的生态文明理念更为世界所赞叹。

菲律宾艺术家波·安兹（Bong Ants）在厦门定居多年，见证了筼筜湖的改变。“现在筼筜湖是我生活中的重要部分，每周日我都和朋友相约来这里散步。”

在厦门，波·安兹开始关注环境问题，并为环保事业作出自己的努力。几年前，在厦门市海洋局的鼓励下，波·安兹开始使用可回收垃圾制作大型艺术装置，向人们宣传环境保护的重要性。“厦门为世界上其他国家树立了生态保护的典范。”他说。

菲律宾艺术家波·安兹（左二）与友人在可回收垃圾制作的大型艺术装置前。受访者供图

菲律宾艺术家波·安兹（左二）与友人在可回收垃圾制作的大型艺术装置前。受访者供图

如今，筼筜湖治理工作已被列入中国政府对外援助项目“海岸带综合管理”研修课程，面向全球100多个发展中国家开展培训和经验推广。2021年，筼筜湖生态修复作为中国国土空间生态修复典型案例之一在联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议相关论坛上发布。

“抬头仰望是清新的蓝，环顾四周是怡人的绿。”筼筜湖今昔之变，深藏着美丽中国建设的独特密码。在碧波万顷的海洋滋润下，厦门这座海湾型城市必将迸发出更加蓬勃的生机与活力。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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