新华社哈拉雷3月5日电（记者张保平）联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特4日表示，财政空间不断缩小是当前非洲各国发展面临的最严峻挑战之一。

第56届非洲财政、计划和经济发展部长会议2月28日至3月5日在津巴布韦西部旅游城市维多利亚瀑布城举行，会议主题为“为非洲向包容性绿色经济转型融资：当务之急、机遇和政策选择”。

加泰特4日在会议期间表示，非洲当前通胀高企、债务负担加重、经济增长乏力，同时拥有的融资选择有限。财政空间不断缩小是当前非洲各国发展面临的最严峻挑战之一。

他认为，非洲今天面临的财政问题源于全球金融架构的结构性问题。全球金融架构“已经过时”，需要加以改革，以反映过去数十年来的全球变化和新发展态势。

加泰特说，一些主要评级机构对非洲“不公平的风险认知和信用评级”导致非洲国家借贷选择有限，这一问题必须得到解决。

据联合国开发计划署去年估算，评级信息不对称问题给非洲大陆造成的损失高达745亿美元。

加泰特表示，在外部借贷成本高企等背景下，非洲应聚焦深化内部资源调动，“改革我们的税收制度和降低商业环境风险是当务之急”。

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