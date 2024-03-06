新华社联合国3月5日电（记者王建刚）联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼4日指出，近东救济工程处“正面对一场蓄意破坏并最终终止其运作的协同行动”，可能导致加沙人道主义反应能力短期内崩溃。

在联合国大会当天举行的有关近东救济工程处命运前途问题的非正式会议上，拉扎里尼强调，反对近东救济工程处的运动旨在不与联合国大会和安理会协商的情况下，改变联大和安理会为巴勒斯坦被占领土和平设定的“长期政治参数”，消除其保护巴勒斯坦难民权利和作为其困境见证人的作用。近东救济工程处的任务“体现了公平和持久政治解决的希望”。

拉扎里尼说，解散近东救济工程处是“短视行为”。“这样做，我们将牺牲整整一代儿童，播下仇恨、怨恨和未来冲突的种子。”如果不采取行动加以纠正，加沙的整个人道主义反应能力短期内将会崩溃。国际法院的命令和安理会呼吁增加人道主义援助的决议将不可能执行。

拉扎里尼呼吁国际社会致力于推动一个“早该开展的政治进程”，最终达成能给巴勒斯坦人和以色列人带来和平的解决方案。他还呼吁联大确保近东救济工程处从相关会员国获得其运作所需的支持。

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