新华社洛杉矶3月5日电（记者谭晶晶）搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船美国东部时间5日凌晨飞抵国际空间站，并与之自动对接。

“龙”飞船于美国东部时间3日晚搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，搭载4名宇航员飞往国际空间站。据美国航天局介绍，在近28小时飞行后，飞船于美国东部时间5日2时28分（北京时间5日15时28分）与空间站对接。

这次任务是载人“龙”飞船第八次为国际空间站运送轮换宇航员。这次代号“Crew-8”航天任务运送的4名宇航员分别是美国航天局宇航员马修·多米尼克、迈克尔·巴拉特、珍妮特·埃普斯，以及俄罗斯国家航天集团宇航员亚历山大·格列边金。

据美国航天局介绍，4名宇航员将在空间站开展200多项科学实验和技术演示，包括使用干细胞创建类器官模型来研究退行性疾病，在细胞层面研究微重力和紫外线辐射对植物的影响等。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的载人飞船。

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