新华社华盛顿3月5日电（记者熊茂伶 胡友松）美国2024年总统选举5日迎来所谓“超级星期二”党内初选，十几个州和美国领地的选民当天为竞选人投票。

在“超级星期二”举行初选的包括加利福尼亚、得克萨斯、北卡罗来纳、弗吉尼亚、马萨诸塞等州以及美属萨摩亚。预计美国主流媒体将在当天晚间投票站关闭后根据各自测算结果陆续宣布民主、共和两党在各地胜者。

美国现任总统拜登正领跑民主党选战。美国选举专家预计，拜登将在“超级星期二”民主党初选中轻松胜出，党内挑战者“机会渺茫”。

虽然法律问题和争议缠身，但美国前总统特朗普在今年共和党初选中大幅领先。有美国媒体指出，“超级星期二”或是美国前常驻联合国代表妮基·黑利延阻特朗普再次成为共和党总统候选人的“最后机会”。

据美国媒体报道，拜登和特朗普最早可能在未来数周内分别提前锁定民主党和共和党总统候选人提名。多项民调显示，多数美国人不希望看到二人再次在总统选举中对阵，并对他们的执政能力表示担忧。

初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：崔越、崔译戈)