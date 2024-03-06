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也门胡塞武装称袭击两艘美军驱逐舰

2024年03月06日08:15 | 来源：新华网
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　　新华社开罗3月5日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚5日晚发表声明说，胡塞武装使用无人机和导弹攻击了两艘在红海航行的美国海军驱逐舰。

　　萨雷亚表示，胡塞武装将“毫不犹豫地扩大对所有敌对目标的袭击”。他未提及袭击时间和遭袭船只的名称。

　　据胡塞武装控制的马西拉电视台5日报道，美英两国战机当天傍晚对也门红海城市荷台达发动了至少5次空袭。据当地目击者告诉新华社记者，美军战机当天空袭了位于荷台达西北部拉斯伊萨区的胡塞武装导弹发射设施。

　　美国方面暂未就相关事件表态。

　　也门胡塞武装4日曾发表声明说，胡塞武装当天向在阿拉伯海行驶的一艘“以色列船只”发射了多枚导弹，并使用无人机和导弹攻击了数艘在红海航行的美国军舰。美国中央司令部5日表示，胡塞武装4日向红海南部发射了一枚导弹，但未击中任何船只。胡塞武装4日还在亚丁湾袭击了悬挂利比里亚国旗的“地中海天空”号集装箱货轮。货轮在袭击中受损，但没有人员伤亡。目前这艘货轮正按既定航线航行。

　　去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域相关目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：崔越、崔译戈)

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