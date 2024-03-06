新华社联合国3月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽5日表示，中方呼吁国际社会以最强的紧迫感和最大的政治决心推动加沙立即停火、结束冲突。

耿爽当天在联大关于否决权使用问题会议上说，加沙冲突爆发近5个月来，安理会要求停火的行动被美国第四次强行阻挠，中方对此深表失望。安理会的表决结果清楚表明，在加沙停火问题上，绝大多数安理会成员意见一致，而美国却独家滥用否决权，扼杀了安理会的共识。这引起国际社会的普遍不满。

耿爽说，立即在加沙实现停火，是拯救无辜平民的需要，是开展人道救援的前提，是避免冲突进一步升级扩散的关键。斋月即将到来，国际社会必须以最强的紧迫感和最大的政治决心推动立即停火、结束冲突，为加沙民众保留生存下去的希望。中方敦促以色列取消对拉法的进攻计划，停止对加沙的军事进攻，停止对巴勒斯坦民众的强迫迁移和集体惩罚。中方呼吁有关国家摒弃地缘战略考量和国内政治盘算，真正秉持公正、负责任的态度，为推动加沙停火作出正确选择，发挥建设性作用。

耿爽说，炮火之下的加沙正面临前所未有的人道灾难，生存物资极度短缺，社会秩序濒临崩溃。中方敦促以色列作为占领方履行国际法规定的义务，保障充足人道物资安全、快速、畅通进入，并采取切实措施保障人道机构和人员的安全，为他们开展救援提供必要便利。安理会通过的相关决议必须得到全面落实。

耿爽表示，“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行出路。以色列一些政治人物近期多次公开拒绝“两国方案”，拒绝任何实现巴勒斯坦独立建国的国际努力，令人感到震惊。中方呼吁加大国际和地区外交努力，重塑可信的多边进程，重振“两国方案”政治前景，重启巴以直接谈判。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会。中方支持巴勒斯坦尽快成为联合国正式会员国。中方将继续同国际社会一道，为早日平息加沙战火、缓解人道灾难、落实“两国方案”、实现中东长治久安作出不懈努力。

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