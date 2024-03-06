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中方呼吁为南苏丹政治进程提供建设性支持

2024年03月06日06:09 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月5日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵5日在安理会审议南苏丹问题时发言，呼吁国际社会为南苏丹政治进程提供建设性支持，为南苏丹加强安全能力建设提供实实在在的帮助。

　　戴兵说，近一段时间，南苏丹当局积极开展大选筹备工作，推动选举委员会、宪法审查委员会等机构履职，继续部署统一部队，这些成绩有目共睹。中方支持南苏丹各方加快落实重振协议和延期路线图关键基准，为政治过渡和举行大选创造有利条件。需要指出的是，大选是南苏丹的内政。当前，南苏丹在推动政治过渡和筹备大选等方面面临不少实际困难。国际社会要保持耐心，充分尊重南苏丹主权和主导权，避免对南苏丹内政施压干预，或者强推民主过渡。这无助于南苏丹长治久安，反而可能带来新的动荡。

　　戴兵表示，国际社会和联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）要优先支持南苏丹当局加强安全能力建设、承担保护平民的主体责任。需要指出的是，武器禁运长期给南苏丹安全能力建设带来负面影响。安理会要顺应南苏丹和非洲国家呼声，尽快解除对南苏丹的制裁措施。国际社会要帮助南苏丹应对人道危机，减少苏丹冲突给南苏丹等邻国造成的外溢影响，维护地区共同安全。

　　戴兵说，个别国家近年来不断推动联南苏团扩大授权，包括过度强调使用武力作为保护平民的优先手段。这不仅干扰维和行动主责主业，也加剧联南苏团资源紧张。中方希望安理会推动联南苏团聚焦维和行动的核心职能，推动有关授权契合当事国需要和优先事项，切实有效发挥自身作用。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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