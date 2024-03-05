新华社北京3月5日电（记者成欣）针对中菲船只当日在南海发生碰撞事件，外交部发言人毛宁5日表示，中方再次敦促菲方停止海上侵权挑衅，不要采取任何可能导致海上局势复杂化的行动。

当日例行记者会上，有记者问：据中菲相关部门消息，3月5日，中国和菲律宾船只在南海发生碰撞事件，请问除了中方海警的声明之外，中方对此事还有其他评论吗？

“正如你提到，中国海警局新闻发言人已发表谈话介绍有关情况。”毛宁说，3月5日，菲律宾2艘运补船、2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，企图向仁爱礁非法“坐滩”的军舰运送包括建筑材料在内的物资。中国海警依法对菲方船只采取必要管制措施，现场操作专业克制、合理合法。

“中国外交部已就此向菲方提出严正交涉，表达强烈抗议。”毛宁说。

毛宁说，中方在仁爱礁问题上的立场是一贯的、明确的。一段时间来，中菲双方就妥善管控仁爱礁局势保持沟通。“菲方再次违背其向中方所作的承诺，在仁爱礁海域侵权挑衅、制造事端，严重侵犯中国的领土主权和海洋权益。”

她表示，中方再次敦促菲方停止海上侵权挑衅，不要采取任何可能导致海上局势复杂化的行动。中方将继续按照国内法和国际法，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。

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