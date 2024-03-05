人民网柏林3月5日电 （记者刘仲华）3月4日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第55届会议人权高专报告环节发言，阐述中国促进和保护人权的理念主张。

陈旭指出，切实有效保护所有人的所有人权，是国际社会的共同责任，和平、发展是促进和保护人权的重要基础。当今世界危机冲突频发，地区动荡加剧，多边主义和国际法受到严重冲击，特别是加沙冲突导致前所未有的人道灾难，无辜百姓在战火中丧生，当务之急是立即实现停火，为人道救援、恢复和平创造条件。

陈旭表示，面对更加严峻的形势和挑战，要把维护人民利益作为出发点和落脚点，平衡推进政治、经济、社会、文化等各项人权保障工作。要尊重世界文明多样性，尊重各国的历史文化传统，尊重各国自主选择的发展道路，而不是将自身的价值观和发展模式强加于人。要在相互尊重、平等相待的基础上开展广泛深入对话，求同存异、增进互信，共同抵制借人权问题干涉别国内政的做法，为人权理事会发挥应有作用创造有利条件。

陈旭强调，中国坚持走适合本国国情的人权发展道路，坚持各民族、各族群平等共享人权，历史性解决了绝对贫困问题，建成了世界上规模最大的教育、社会保障和医疗卫生体系，不断发展全过程人民民主，持续完善人权司法保障机制，人权事业发展取得长足进步。中方愿同各方共同努力，以安全守护人权，以发展促进人权，以合作推进人权，推动国际人权事业健康发展。

联合国人权理事会第55届会议2月26日在瑞士日内瓦开幕，预计于4月5日结束。在结束高级别会议后，人权理事会审议人权高专报告议题并进行互动对话。

(责编：曹欣悦、刘慧)