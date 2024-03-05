人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

换心术后已生存近40年 荷兰男子创世界纪录

2024年03月05日16:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月5日电　荷兰男子贝尔特·扬森接受心脏移植手术后已生存近40年，成为吉尼斯世界纪录认证接受换心手术后存活时间最长的人。

　　据路透社4日报道，1984年，17岁的扬森患上心肌病。这种心脏肌肉疾病会让心脏难以向全身泵送血液，可能导致心力衰竭。医生预测若不接受换心手术，扬森只能再活半年。

　　1984年，荷兰还没有换心手术案例，当地医生推荐扬森去英国黑尔菲尔德医院。幸运的是，抵达英国后不久，扬森就“等来”适合自己的心脏——供体为一名因车祸丧生的年轻人。当年6月6日，心脏移植先驱人物马吉迪·雅各布带领的团队为扬森实施手术。

　　扬森说：“手术日比生日还重要。”术后不久，他就恢复了“高质量”生活。如今，扬森已57岁，他喜欢驾驶滑翔机，已婚，有两个儿子。

　　他说：“我（年轻时）从来没有真正想过这么久以后的事。”虽然身体健康，但由于心脏药物的副作用，近年来他不得不放慢脚步。“我仍然或多或少地做我想做的事情，（但）节奏不同了。”

　　扬森目前的心脏医生卡斯珀·厄尔林斯说，移植患者需要保持健康的生活方式，并积极锻炼身体。接受心脏移植手术后的患者平均生存时间为16年。先前相关纪录由加拿大人哈罗德·索基卡2021年创造。他获得吉尼斯世界纪录认证时已在接受换心手术后生存34年359天。扬森获认证时的纪录为39年100天。

　　当年的主刀医生雅各布感谢扬森对全球健康事业的奉献。不过，在扬森看来：“应该是我感谢他才对……我认为最重要的是，我能成为别人的榜样。接受心脏移植后能活这么久，这已获得官方承认。未来，这一时间还会变得更久，如果有人能打破我的纪录，那我也会非常开心。”（荆晶）

(责编：崔越、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部