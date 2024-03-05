新华社北京3月5日电 荷兰男子贝尔特·扬森接受心脏移植手术后已生存近40年，成为吉尼斯世界纪录认证接受换心手术后存活时间最长的人。

据路透社4日报道，1984年，17岁的扬森患上心肌病。这种心脏肌肉疾病会让心脏难以向全身泵送血液，可能导致心力衰竭。医生预测若不接受换心手术，扬森只能再活半年。

1984年，荷兰还没有换心手术案例，当地医生推荐扬森去英国黑尔菲尔德医院。幸运的是，抵达英国后不久，扬森就“等来”适合自己的心脏——供体为一名因车祸丧生的年轻人。当年6月6日，心脏移植先驱人物马吉迪·雅各布带领的团队为扬森实施手术。

扬森说：“手术日比生日还重要。”术后不久，他就恢复了“高质量”生活。如今，扬森已57岁，他喜欢驾驶滑翔机，已婚，有两个儿子。

他说：“我（年轻时）从来没有真正想过这么久以后的事。”虽然身体健康，但由于心脏药物的副作用，近年来他不得不放慢脚步。“我仍然或多或少地做我想做的事情，（但）节奏不同了。”

扬森目前的心脏医生卡斯珀·厄尔林斯说，移植患者需要保持健康的生活方式，并积极锻炼身体。接受心脏移植手术后的患者平均生存时间为16年。先前相关纪录由加拿大人哈罗德·索基卡2021年创造。他获得吉尼斯世界纪录认证时已在接受换心手术后生存34年359天。扬森获认证时的纪录为39年100天。

当年的主刀医生雅各布感谢扬森对全球健康事业的奉献。不过，在扬森看来：“应该是我感谢他才对……我认为最重要的是，我能成为别人的榜样。接受心脏移植后能活这么久，这已获得官方承认。未来，这一时间还会变得更久，如果有人能打破我的纪录，那我也会非常开心。”（荆晶）

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