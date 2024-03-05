新华社北京3月5日电 美国联邦最高法院九名大法官4日一致同意，恢复共和党籍前总统唐纳德·特朗普在科罗拉多州参加总统选举初选的资格。裁决推翻科罗拉多州最高法院所做禁止特朗普参加该州初选的裁决，同时也终止伊利诺伊、缅因等州禁止特朗普参选的类似尝试。

“降温而非升温”？

联邦最高法院认为，美国各州有权依据宪法第十四修正案第三款，剥夺正在或尝试担任州政府公职人员的履职资格，但无权依据这一条款针对联邦政府公职人员、特别是总统及相关职务候选人。

3月4日，媒体在美国华盛顿的美国联邦最高法院前报道。新华社记者刘杰摄

美国宪法第十四修正案第三款被称为“叛乱者禁令”，禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。该条款在南北战争后出台，鲜被援引，4日是联邦最高法院首次就该条款做出裁决。

科罗拉多州最高法院去年12月援引“叛乱者禁令”裁定，特朗普因参与2021年“国会山骚乱”这场“叛乱”而不具备担任公职的资格。特朗普阵营对这一裁决提出异议，并上诉至联邦最高法院。

联邦最高法院4日还裁定，只有国会经由立法才有权剥夺联邦公职人员及候选人的履职资格。不过，按多家媒体说法，这一裁定仅以五名大法官支持、四人反对结果获得通过。

三名自由派大法官和保守派大法官埃米·科尼·巴雷特认为，联邦最高法院不应限制“叛乱者禁令”今后如何执行。

巴雷特强调，大法官之间存在的不同意见不应被放大，联邦最高法院裁决“应让国家降温而非升温”。

埋下“定时炸弹”？

特朗普同日在社交媒体欢呼，称联邦最高法院当日裁决“是美国的一次大胜”。

这是2020年9月3日时任美国总统特朗普在美国宾夕法尼亚州拉特罗布参加竞选集会的资料照片。新华社记者刘杰摄

多家媒体推断，联邦最高法院的裁决利好特朗普。他目前是共和党总统候选人最热门人选。美联社同时指出，联邦最高法院的裁决没有明确免除特朗普就“国会山骚乱”所承担的责任，这一“沉默”被他的批评人士视作“某种胜利”。

按美联社说法，联邦最高法院没有回应涉及“国会山骚乱”的政治争议问题，只聚焦“谁有权裁定选举争议”的“技术性、程序性问题”。只是，联邦最高法院可能为选举埋下一颗“定时炸弹”。如果特朗普赢得今年总统选举，而国会明年初认证选举结果时又依据联邦最高法院授予的权力认定特朗普确因“叛乱”而无权参选，恐再次引发涉及宪法的争议。

联邦最高法院4日对这一可能情形保留了最终裁决权，称国会如果通过立法针对联邦公职人员或候选人执行“叛乱者禁令”，“当然要经过司法审查”。

特朗普当天在佛罗里达州海湖庄园告诉媒体记者，希望联邦最高法院裁决有助于团结国家，但他随后又抨击竞选对手、对其提起刑事诉讼的检方人员，称针对他的司法举措“全由白宫协调”。

联邦最高法院裁决后一天，即3月5日，缅因州等十余州和海外领地将举行获称“超级星期二”的总统初选。先前剥夺特朗普初选资格的缅因州州务卿申娜·贝洛斯4日说，已撤销相关决定，届时会统计特朗普在该州所获选票。（海洋）

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