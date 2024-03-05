人民网索契3月5日电 （记者杨倩）当地时间3月3日下午，第四届“中俄青年同走友谊路”活动在俄罗斯索契成功举行。

中国人民对外友好协会副会长袁敏道在第四届“中俄青年同走友谊路”活动上致辞。主办方供图

此次活动由中国人民对外友好协会、中俄友协与俄中友协共同主办。中国人民对外友好协会副会长袁敏道，俄罗斯国家杜马资产、土地和财产关系委员会主席兼俄中议员友好小组主席加夫里洛夫，俄中友协副主席、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长乌亚纳耶夫出席活动并致辞。

袁敏道在致辞中表示，中俄关系的根基在人民，未来在青年。在中俄建交75周年之际，“中俄青年同走友谊路”活动首次在俄罗斯“冬奥之城”索契举办。朝气蓬勃的中俄青年在世界青年大会的舞台上绽放自我，在新征程上展现两国青年相知相亲、团结奋进的青春风貌。

俄罗斯国家杜马资产、土地和财产关系委员会主席兼俄中议员友好小组主席加夫里洛夫致辞。主办方供图

加夫里洛夫在致辞中强调，俄中各领域交流合作蓬勃发展，两国青年高举人民伟大友谊旗帜，在交流中不断增进彼此了解，开展文化、教育、体育、经济、全球治理等领域交流，造福两国人民，为共同构建人类命运共同体贡献青春力量。

第四届“中俄青年同走友谊路”活动3日在俄罗斯索契举行。主办方供图

随后，来自中国青年代表团的团员们献上民族歌舞、传统乐器、诗歌朗诵、合唱等精彩的文艺演出，赢得了热烈的掌声与喝彩。

活动在全场青年高歌共唱《莫斯科郊外的晚上》的美妙旋律中落下帷幕。中俄青年在现场互换礼品、共庆生日，结下深厚友谊。

本次活动在2024年世界青年大会框架内举办，中国人民对外友好协会组派的逾百名中国青年代表团全体成员、在俄留学生和中俄各界青年代表500余人出席活动。

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