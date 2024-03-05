新华社布鲁塞尔3月4日电（记者张兆卿）欧盟委员会4日发表声明，宣布对美国苹果公司处以超过18亿欧元罚款，原因是该公司滥用其在音乐流媒体应用程序分发市场上的主导地位，违反欧盟反垄断法规。

欧盟委员会调查显示，苹果对音乐流媒体应用程序开发者施加了限制，阻止他们充分告知苹果用户应用程序以外可替代和更便宜的音乐订阅服务，并阻止他们提供有关如何订阅此类服务的说明。

欧盟委员会说，苹果的这种“反引导条款”属于设置不公平交易条件，违反欧盟反垄断相关法规。

通常来讲，音乐流媒体用户可在苹果应用商店中提供的应用程序内购买服务，但苹果公司会从中抽成30%；用户也可直接通过相关音乐网站订阅服务，就无需支付这部分抽成费用。

欧盟委员会表示，在考虑侵权行为的持续时间和严重性、苹果的总营业额和市值等因素后，委员会决定在基本罚款金额基础上追加18亿欧元的一次性付清罚款，以确保对苹果的整体罚款具有足够威慑力。据多家外媒报道，这使得此次针对苹果的罚款总额达到了18.4亿欧元（约合20亿美元）。

苹果公司当天发表声明说，欧盟委员会并未提出任何消费者受到伤害的可靠证据，忽视了市场蓬勃发展、竞争激烈且快速增长的现实，苹果将就欧盟的裁决提出上诉。

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