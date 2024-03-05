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德智库称中国绿色技术研究活力领先

2024年03月05日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月4日电（记者杜哲宇）德国智库贝塔斯曼基金会近日发布的一份研究报告指出，中国已成为绿色技术研究的领先国家之一，“在研究活力方面，没有任何一个国家能与中国并驾齐驱”。

　　报告说，在2017年至2022年期间，中国在绿色技术领域的世界级专利数量从1.1万件增长到3.7万件，仅次于美国位居全球第二。

　　报告说，自2017年以来，中国绿色技术有10个细分领域的专利数量在全球所占份额都实现了增长，包括环保材料和回收利用、高效生产、新能源、节能机械等。其中，在环保材料和回收利用领域，中国在2017年到2022年间占全球专利份额几乎翻番，达到近40%。

　　报告说，中国获得的世界级专利数量最多的领域是高效生产领域，其中网络化生产（智能工厂）、石化和纺织行业的高效工业生产、数字农业和精准农业的贡献突出。就单项技术而言，中国的优势包括饮用水处理、电池和燃料电池回收、水泥回收以及塑料、玻璃、纸张、电子产品和消费废物的回收。

　　报告强调，长期以来，引入并进一步发展循环经济一直是中国政府经济政策的重要内容。在中国政府指导方针和投资的促进下，循环经济的发展使中国提高了资源生产率。

(责编：崔越、崔译戈)

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