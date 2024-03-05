新华社巴黎3月4日电（记者肖亚卓、乔本孝）4日，巴黎奥运会和残奥会官方海报在奥赛博物馆发布。由法国著名插画艺术家乌戈·加托尼创作的这两张海报堪称奥运海报史上的一次大幅创新，其所包含元素之多、细节之丰富均打破了以往奥运海报设计的传统。

3月4日，由法国插画艺术家乌戈·加托尼创作的巴黎奥运会和残奥会官方海报在巴黎奥赛博物馆正式发布。新华社记者 高静 摄

作为以色彩运用见长的艺术家，加托尼幻想出了一个多元且繁华的微观世界，其中既包括巴黎以及法国的标志性元素，也有本届奥运会和残奥会的所有运动项目，同时还将巴黎奥运会的一些创新特点予以展示。用他自己的话来说——这是一幅基于现实的超现实主义作品。

为了突出奥运与残奥同等重要的理念，两张海报既可以被看做单独的两幅作品，又可合二为一成为一张巨幅的完整海报，左边是奥运会，右边是残奥会。

“我设计的灵感来源是一个巨大的城市体育场，将巴黎的地标性建筑在其中重新排列组合。埃菲尔铁塔从法兰西体育场中间贯穿而过，塞纳河、凯旋门、协和广场等等都在其中。”加托尼如此介绍。

若远观，合起来的整幅海报就像是一场欢乐的体育嘉年华，这也符合巴黎奥组委希望呈现一届欢乐的体育盛会的愿景；从近处看，海报中的无数细节则会给观众带来发现的乐趣和新的探索冲动。

“海报中一共‘藏’了8个巴黎奥运会吉祥物，需要花点时间才能找出来。奥运五环和残奥三色标志、大众马拉松跑、奥林匹克格言等，也都可以在里头找到。”加托尼说。这两张海报均由他手绘完成，整个创作过程一共花了约2000小时。

“一开始我还在数着画了多少个小人，但后来实在太多，数不过来了。我估计有上万个吧，看看有没有观众对这个感兴趣会数一数。”加托尼在接受新华社记者采访时说。

巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖对这两幅海报非常满意。“这不仅仅是单纯的海报，我们希望尽可能囊括更多元素，我们希望与众不同。这是奥运历史上的一次全新尝试。”埃斯坦盖说。

3月4日，在法国巴黎奥赛博物馆举行的巴黎奥运会和残奥会官方海报发布仪式上，巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖在海报前拍照。新华社记者 高静 摄

这两幅海报会在奥赛博物馆展出至3月10日。从发布之时起，巴黎2024官方网上商店已经开始售卖这两张海报，每张价格29欧元。

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