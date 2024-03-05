人民网约翰内斯堡3月4日电 （张茜 刘畅 韦冬泽） 日前，南非贸易、工业和竞争部发布《电动汽车白皮书》，宣告南非汽车行业正迈入关键阶段。该白皮书阐述了全球范围内内燃机（ICE）面临淘汰的趋势，以及由此给南非汽车行业带来的潜在风险。为了应对这些挑战，白皮书提出利用现有基础设施和资源制造电动汽车（EV）及其零部件的战略举措。

白皮书中提到，通过确保汽车行业的长期可持续性增长，向电动汽车制造的转变符合南非的经济发展目标，并概述了电动汽车转型过程中的机遇和挑战。此外，拟议的港口、能源和铁路等基础设施改革，不仅有利于汽车行业的转型升级，还有助于南非更广泛的经济发展。

白皮书中对基础设施发展的重点集中在两个主要领域。白皮书认为，从汽车行业整体发展角度看，对港口和能源设施等现有基础设施进行改革对于推动南非的投资至关重要。白皮书还讨论了与电动汽车转型相关的充电基础设施投资，以减少非洲对充电口可用性的担忧。

南非全国汽车零部件与联合制造商协会（NAACAM）政策与监管事务负责人贝丝·迪尔特里（Beth Dealtry）在接受人民网采访时表示，汽车工业对南非国内生产总值、出口和就业具有重要经济意义，并指出白皮书中也反思了南非发展所面临的许多障碍和挑战。

迪尔特里提到，多年来，汽车行业一直是南非制造业的支柱。该行业在2022年占到南非国内生产总值的4.9%，并直接创造就业超过11万人次。特别是零部件制造，它作为该行业的核心组成部分，雇员占该行业总数的73%。数据表明，汽车行业也是南非重要的出口产业，其中超过一半生产的汽车用于出口，并出口大量零部件，这些数据充分说明了汽车行业在支持南非国家经济发展上的重要性。她还提到，提高基础设施的效率和效能是提高当地行业全球竞争力的最重要因素之一。中国汽车行业在电动车制造、基建、激励措施等方面经验丰富，对南非电动车行业发展有重要借鉴意义。

奇瑞汽车南非公司常务副总经理刘赟表示，白皮书的发布旨在推动南非市场向新能源发展转型，吸引外部原始设备生产商（OEM）增加投资，促进当地新能源产业链的发展，从而推动地方就业。第一阶段的十项行动主要侧重于本地生产，推动本地汽车制造业实现转型，鼓励在当前燃油车生产基础上增加电动车生产，以降低欧盟减排风险并提高本地生产和供应商能力。第二阶段的六项市场激励行动则注重于地方基建和消费者激励措施。

谈及白皮书对中国电动车在南非市场发展的影响时，刘赟指出，对于想要进入南非市场的中国电动汽车制造商来说，白皮书的发布提供了有利的发展环境，促使制造商加快准备适应当地市场的新能源产品。

刘赟表示，电动车在南非推广仍存在一些挑战。首先是可负担性问题，由于关税无减免，电动车价格相较燃油车更高；其次是里程焦虑，由于基建设施受限且目前由私营企业运营，客户普遍存在里程不足的担忧；第三是电力资源问题，南非主要依赖化石能源作为主要能源来源，而绿色能源供应商有限。当前南非面临4级以上的电力减载措施，老化发电基站需要大量资金进行转型，但政府难以负担这一巨额成本。

刘赟进一步补充道，南非发展新能源汽车可以借鉴中国相关经验，例如政府建设基础设施、完善属地电网系统以创造有利的市场环境，提供生产激励措施如碳积分政策，降低企业税收，针对消费者提供购置税减免和其他消费激励措施等。

该白皮书提出了南非发展电动汽车和应对经济、环境和监管等挑战的战略方向，为南非顺利实现向电动汽车过渡提供了清晰的指引，是南非向更清洁、更可持续和更具竞争力的汽车市场发展的重要一步。

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