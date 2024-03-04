新华社雅加达3月3日电（记者叶平凡 陶方伟）记者从中国铁路国际有限公司获悉，雅万高铁3日发送旅客17289人次，自开通运营以来累计发送旅客突破200万人次，客流持续保持高位态势。

雅万高铁2023年10月17日正式开通运营。据中国铁路国际有限公司数据，截至3日，雅万高铁已安全运营139天，累计发送旅客2008387人次。目前雅万高铁每日开行动车组列车已由开通初期的14列增至40列，旅客席位由8400多个翻倍至2万余个，单日最高旅客发送量21537人次、旅客上座率最高达99.6%。

为确保雅万高铁安全有序运营，中印尼运维联合体认真贯彻落实中印尼两国元首达成的重要共识，坚持共商共建共享原则，携手合作推动雅万高铁安全有序高质量运营。运维联合体充分运用中国高铁运维管理先进成熟经验，针对印尼当地气候特点，加强雨季行车安全管理，采取技防加人防模式，动态监测雨天线路情况，确保了高铁的安全畅通运行和旅客的安全有序出行。

此外，运维联合体还注重加强印尼方员工培训工作，通过理论培训、模拟操作和师带徒等方式，帮助印尼员工熟悉设备设施和作业流程，不断提升雅万高铁运维人员的本土化率和运营管理能力。

由中印尼两国合作建设的雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，将两城通勤时间由原来的3个多小时缩短至46分钟，安全、绿色、高效、舒适的出行方式为印尼民众创造了美好出行体验，成为中印尼共建“一带一路”合作的金字招牌。

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