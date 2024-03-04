新华社内罗毕3月1日电 综述｜联合国环境大会多方专家点赞中国新能源汽车

新华社记者黎华玲 刘婉晴

这是二十国集团（G20）领导人第十七次峰会期间，在印度尼西亚巴厘岛一处服务站拍摄的五菱新能源车（2022年11月13日摄）。新华社发（祖卡南摄）

在肯尼亚内罗毕召开的第六届联合国环境大会于3月1日闭幕。大会期间，多位专家点赞中国新能源汽车，称“中国制造”将助力全球实现绿色转型和可持续发展目标。

积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。近年来，伴随着全球产业链重构进程，“中国制造”正通过不断转型升级，为多国绿色发展增添新动能。中国汽车工业协会公布的数据显示，中国新能源汽车产销量已连续9年位居全球第一。

联合国欧洲经济委员会执行秘书塔蒂亚娜·莫尔西恩在联合国环境大会现场告诉记者，中国致力于生产安全、清洁的新能源车辆，并积极参与该领域新标准法规的制定与实施。在2月27日于瑞士日内瓦开幕的第91届日内瓦国际车展上，不少中国车企携新能源汽车参展。她认为，中国新能源汽车产业正在全球范围内展现风采，受到大众认可。

中国乘用车市场信息联席会的数据显示，2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，平均约26.21秒就有一辆新能源汽车“出海”。

肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔认为，当前绿色转型已成为全世界的共识，新能源汽车将推动出行方式更绿色环保。中国鼓励新能源汽车及其供应链企业在海外设立研发中心，与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，极大地推动了新能源汽车产业的发展，对世界环境来说具有积极意义。

“中国新能源汽车为全球消费者提供了多样化的消费选择，我看好中国新能源汽车的发展前景。”他表示。

联合国环境署可持续交通部门负责人罗布·德容表示，中国是电气化以及电动汽车推广方面的领导者，希望中国向全世界特别是全球南方分享经验，用中国技术向世界推广可负担的电动汽车，帮助非洲国家建立电动汽车本地制造、本地生产的模式，以协助达成《巴黎协定》中的全球升温幅度控制目标。

2023年，中非贸易结构持续优化，新能源汽车、锂电池、光伏产品对非出口同比增长291%、109%和57%。专家认为，这将助力非洲国家实现新能源发展和绿色低碳转型。

肯尼亚总统办公室气候特使阿里·穆罕默德表示，肯尼亚道路上几乎所有的电动汽车都来自中国，中国在帮助发展中国家向电动汽车转型并减少碳排放方面发挥了巨大作用，已成为肯尼亚在新能源汽车领域的重要合作伙伴。

2023年10月31日，一辆520路新能源公交车行驶在智利首都圣地亚哥的主城区。这条路线的10辆双层新能源公交车由中国制造。新华社记者辛悦卫摄

肯尼亚电动汽车初创公司BasiGo董事总经理摩西·恩德里图说，由于和中国的合作，东非国家向绿色出行转型的前景光明。

在肯尼亚，BasiGo是第一家推出电动公交车的公司，该公司使用中国车企比亚迪的零部件在肯尼亚总装车辆，已在内罗毕道路上成功投放了17辆电动公交车。

毛里塔尼亚环境部顾问穆罕默德·叶海亚·拉夫达尔指出，当今世界开发利用新能源是大势所趋。他说，毛里塔尼亚至今没有实现全民用电，新能源汽车对于该国人民来说仍然是新奇事物，希望以共建“一带一路”为引领，中国的新能源技术能更好地帮助毛里塔尼亚及其他非洲国家实现绿色转型、绿色发展。

“中国新能源汽车将助力全球绿色转型。如果有机会，我非常乐意试驾中国的新能源汽车。”他说。（参与记者：王旭琛）

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