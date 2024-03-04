新华社北京3月3日电 也门政府2日说，遭也门胡塞武装导弹击中的英国货轮“鲁比马尔”号在也门海岸附近沉没。船上所载大量化肥沉入海中，对红海生态环境构成威胁。

完全沉没

也门政府派出的一个小组2月26日检查了遭胡塞武装导弹击中的“鲁比马尔”号，说这艘货轮部分沉没。也门政府在本月2日的声明中说，“鲁比马尔”号1日晚沉没。

这张拍摄日期不明的照片显示了英国货轮“鲁比马尔”号沉没前的景象。新华社发（也门政府供图）

英国海上贸易行动办公室2日说，红海水域有一艘船沉没，但没有说明是哪艘船。美国中央司令部3日凌晨确认，“鲁比马尔”号已经沉没。多家媒体报道，这是胡塞武装去年11月开始袭击红海航道船只以来第一艘因袭击完全沉没的船。

胡塞武装“最高革命委员会”主席穆罕默德·阿里·胡塞2日晚些时候说，“鲁比马尔”号沉没应由英国首相里希·苏纳克和英国政府承担责任。他在社交媒体X上写道：“（如果当初）允许援助物资运入加沙，苏纳克就有机会救出‘鲁比马尔’号。”

胡塞武装2月18日用导弹袭击了“鲁比马尔”号，货船受损，船员被迫转移至吉布提。美国中央司令部当月24日说，“鲁比马尔”号载有大量化肥，遇袭后船体缓慢进水。

这张拍摄日期不明的照片显示了英国货轮“鲁比马尔”号沉没前的景象。新华社发（也门政府供图）

环境灾难

也门总理艾哈迈德·阿瓦德·本·穆巴拉克说，“鲁比马尔”号沉没是史无前例的环境灾难。据美国中央司令部最新声明，“鲁比马尔”号载有大约2.1万吨磷硫酸铵化肥，它的沉没对红海生态环境构成威胁，同时还给通过红海航道的其他船只带来水下撞击风险。

大量化肥流入海中导致水体富营养化，将对这片水域的珊瑚礁造成严重破坏。约旦大学海洋科学站主任阿里·萨瓦勒米说，过量的营养物质会导致藻类疯长、消耗大量氧气，使海洋生物难以生存。“红海沿岸各国应启动紧急计划，制定监测污染水域的日程，并采取清理策略。”

“鲁比马尔”号遇袭后在海面上形成长约30公里的油带。美联社报道，这艘船留下的油污可能堵塞沙特阿拉伯在红海沿岸建设的海水淡化设施。此外，污染还将重创也门第二大出口产业渔业。

这张拍摄日期不明的照片显示了英国货轮“鲁比马尔”号沉没前的景象。新华社发（也门政府供图）

局势紧张

意大利国防部2日说，意大利海军“卡约·杜伊利奥”号驱逐舰在红海水域击落胡塞武装一架无人机。

意国防部声明说，出于“自卫”目的以及保护红海航道免受胡塞武装的无人机和导弹袭击，“卡约·杜伊利奥”号在这架无人机距离舰体大约6公里时将其击落。声明称，胡塞武装先前用类似方式逼近船只发动袭击。

意国防部长圭多·克罗塞托认为，胡塞武装袭船严重违反国际法、威胁航运安全，是针对一些国家“混合战争”战略的一部分，意在展现与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）团结一致。

几乎同时，胡塞武装“交通运输部”说，由于美国、英国海军舰艇的行动，红海海底的通信电缆出现一处故障。不过胡塞武装没有说明细节。

本轮巴以冲突去年10月7日爆发后，胡塞武装频频在红海及也门附近水域袭击关联以色列的船只，策应哈马斯。为规避风险，多家国际航运企业被迫暂避红海航道，绕行非洲南部好望角。美国、英国1月12日起对胡塞武装目标发动多轮空袭，造成多人死伤，但未能制止胡塞武装的袭击。欧洲联盟理事会2月19日宣布启动代号为“盾牌”的护航行动，以维护在红海和海湾地区的安全和商业利益。（包雪琳）

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