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旅韩大熊猫“福宝”回国前最后一次与公众见面

2024年03月04日09:11 | 来源：新华网
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新华社首尔3月3日电 3月3日是旅韩大熊猫“福宝”返回中国前最后一个与公众见面的日子。当天，喜爱“福宝”的人们在位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园与它道别。

3月3日，人们在位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园观看大熊猫“福宝”。新华社记者姚琪琳摄

3月3日，人们在位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园观看大熊猫“福宝”。新华社记者姚琪琳摄

为了让更多游客有机会与“福宝”告别，自3月1日起至3日，爱宝乐园将“福宝”的出场时间由原来的半天改为全天。即使如此，闻讯前来的游客还是排成了长龙，有些游客甚至凌晨就赶来排队。

人流最高峰时期，熊猫世界游客入口处的提示牌一度显示“需要等待400分钟”，但这依然挡不住韩国民众的热情。

3月3日，大熊猫“福宝”在位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园享用美食。新华社记者姚琪琳摄

3月3日，大熊猫“福宝”在位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园享用美食。新华社记者姚琪琳摄

“福宝”出生于2020年7月20日，是旅韩大熊猫“爱宝”和“乐宝”的第一胎宝宝。它也是韩国国内诞生的第一只大熊猫，因而得到韩国民众宠爱，收获了“福公主”“福墩墩”等爱称。

据爱宝乐园统计，从2021年1月4日“福宝”开始与公众见面至今，共吸引游客550万人次。爱宝乐园在社交网络上传的“福宝”视频，累计点击量达到5亿次，是韩国名副其实的“超级明星”。

根据中韩之间签订的相关保护协议，“福宝”须在年满4周岁前返回中国。3月4日起，“福宝”将接受为期一个月的健康和检疫管理，并进行移送箱笼适应训练。

“福宝”预计于4月回国，具体日期尚未公布。（记者：陈怡、姚琪琳、杨畅（报道员）；剪辑：徐晓蕾；编辑：李彦南、袁原、鲁豫）

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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