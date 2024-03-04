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加沙停火分歧仍在　多方推进新一轮谈判

2024年03月04日09:10 | 来源：新华网
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新华社北京3月3日电 多名消息人士2日披露，有关加沙地带停火的谈判最早有望于3日在埃及首都开罗恢复，但以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的分歧依然存在。

尽管国际社会有关推动停火和人道主义援助的呼声持续高涨，加沙地带眼下仍没有止战迹象。美国方面2日首次在加沙地带空投食物，分析人士说这一举动显示出美国对以色列的影响变得有限。

2月28日，以军部队在加沙地带南部城市汗尤尼斯展开军事行动。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

2月28日，以军部队在加沙地带南部城市汗尤尼斯展开军事行动。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

谈判艰难推进

多家媒体2日援引消息人士的话报道，多方谈判代表最早可能于3日抵达开罗，开启新一轮加沙地带停火谈判。

美国方面一名官员2日告诉路透社，一份有关暂时停火6周的协议框架已经基本敲定，且获得以色列方面同意，目前还需要哈马斯方面同意在停火期间释放其扣押人员。

上一轮谈判2月下旬在卡塔尔首都多哈举行。会后消息显示，以色列和哈马斯在斋月前达成6周暂时停火协议的可能性增大。美国总统约瑟夫·拜登2月26日说，他希望以色列与哈马斯在3月4日这周能够实现停火。

这是3月1日在加沙地带中部城市代尔拜拉赫拍摄的废墟。新华社发

这是3月1日在加沙地带中部城市代尔拜拉赫拍摄的废墟。新华社发

不过，多方人士同时透露，以色列与哈马斯的分歧依然存在。以方先前坚称在哈马斯遭清除前不会结束军事行动，哈马斯则说在达成永久停火协议前不会释放以方人员。

埃及和哈马斯方面的消息人士2日说，哈马斯目前没有改变立场，认为临时停火必须是永久停火的开始。不过埃方消息人士称，已向哈马斯方面保证，永久停火相关条款将包含在第二和第三阶段停火方案中。

今年1月以来，以色列、美国、埃及和卡塔尔围绕以色列和哈马斯之间的停火协议举行多场谈判，讨论三阶段停火方案等事宜。哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，由埃及和卡塔尔在二者之间“传话”。

以色列“新消息”电视台2日援引一名以方高级官员的话报道，在收到目前仍活着的遭哈马斯扣押人员名单以前，以方不会派代表前往开罗参加新一轮谈判。

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们等待领取食物。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们等待领取食物。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

人道灾难持续

目前，以色列方面仍在加沙地带继续推进其军事行动。加沙地带南部汗尤尼斯居民说，3日凌晨听到炮声和坦克声。

加沙地带卫生部门通报，2日至3日晨，南部拉法地区至少25人死于以军行动。该部门的数据显示，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.03万人死亡。

为缓解人道主义危机，约旦和法国等国已向加沙地带空投援助物资。美国方面也于2日首次空投物资。据美国政府介绍，3架美军C-130型运输机2日空投了超过3.8万份食物。美方称，后续还将持续空投物资。

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们领取食物。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们领取食物。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

空投物资成本高、效率低，输送效果不如卡车。路透社2日援引一些专家的话报道，美国未能通过卡车向加沙运输物资，显示出美对以的影响力开始变得有限。

联合国等方面说，碍于以色列方面封锁，一个月来几乎没有人道主义组织能将援助物资运入加沙地带北部。以色列方面则否认对加沙人道主义援助施加限制。

以色列国防军2日还承诺，将对加沙地带北部加沙城一个物资领取点2月29日至少118人死亡事件展开彻查。加沙卫生部门谴责以军开火导致大量人员伤亡，以方则称大多数受害者是在涌向救援卡车过程中遭踩踏身亡，以军向人群开火是因为“感觉自身安全受到威胁”。（郑昊宁）

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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