人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

雅万高铁累计发送旅客突破200万人次

2024年03月04日08:47 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达3月3日电 （记者曹师韵、李培松）3月3日，雅万高铁开通运营139天，累计发送旅客突破200万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，客流持续保持高位态势，为沿线民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行体验。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，由中印尼两国合作建设，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司（KCIC）、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护。雅万高铁开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟。

为更好地满足乘客需求，自2月3日起，雅万高铁实行动态票价政策，二等座最低票价为150千印尼盾（约75元人民币），最高票价250千印尼盾（约125元人民币），进一步提升了雅万高铁上座率。KCIC根据当地公共假期和客流状况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车。目前，雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至40列，旅客席位由8400多个翻倍至2.4万多个，单日最高旅客发送量21537人次、旅客上座率最高达99.6%。

开通运营以来，中印尼运维联合体注重加强印尼方员工培训工作，通过理论培训、模拟操作和“师带徒”等方式，帮助印尼员工熟悉设备设施和作业流程，不断提升雅万高铁运维人员的“本土化率”和运营管理能力。截至目前，已经完成对印尼方第一批动车组司机等岗位161名学员的资格培训，即将转入“师带徒”跟班学习阶段。第二、第三批295名学员的专业理论和安全规章培训工作也在按计划稳步推进。

(责编：艾雯、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部