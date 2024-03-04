人民网雅加达3月3日电 （记者曹师韵、李培松）3月3日，雅万高铁开通运营139天，累计发送旅客突破200万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，客流持续保持高位态势，为沿线民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行体验。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，由中印尼两国合作建设，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司（KCIC）、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护。雅万高铁开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟。

为更好地满足乘客需求，自2月3日起，雅万高铁实行动态票价政策，二等座最低票价为150千印尼盾（约75元人民币），最高票价250千印尼盾（约125元人民币），进一步提升了雅万高铁上座率。KCIC根据当地公共假期和客流状况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车。目前，雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至40列，旅客席位由8400多个翻倍至2.4万多个，单日最高旅客发送量21537人次、旅客上座率最高达99.6%。

开通运营以来，中印尼运维联合体注重加强印尼方员工培训工作，通过理论培训、模拟操作和“师带徒”等方式，帮助印尼员工熟悉设备设施和作业流程，不断提升雅万高铁运维人员的“本土化率”和运营管理能力。截至目前，已经完成对印尼方第一批动车组司机等岗位161名学员的资格培训，即将转入“师带徒”跟班学习阶段。第二、第三批295名学员的专业理论和安全规章培训工作也在按计划稳步推进。

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