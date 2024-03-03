新华社东京3月3日电（记者钱铮）日本一个研究团队发现，宿主细胞中一种拥有锌指结构的蛋白能阻碍艾滋病病毒增殖，降低病毒的感染能力。这个研究成果或有助于研发新的艾滋病病毒控制方法。

世界上许多科研人员都在致力于研究能阻碍艾滋病病毒增殖的宿主因子。迄今，已有多种能发挥阻碍作用的因子被确定，但艾滋病病毒自身的Nef等辅助蛋白对这些阻碍因子产生拮抗。

来自日本京都大学、宫崎大学等机构的研究人员日前在国际学术刊物《交叉科学》上报告说，他们运用生物成像、邻近依赖的生物素标记法等手段进行分析，发现宿主细胞内一种CCHC型锌指结构域蛋白3（ZCCHC3）能进入病毒粒子内，并针对逆转录病毒表现出阻碍感染的效果。这种蛋白不仅对艾滋病病毒，对猴免疫缺陷病毒等逆转录病毒都表现出了阻碍感染的效果，并且这种阻碍效果不会被病毒的辅助蛋白拮抗。

研究人员使用多种ZCCHC3蛋白的变异体进行实验，发现这种蛋白通过与病毒的Gag蛋白以及基因组RNA两者相结合能抑制病毒增殖、降低病毒感染。研究人员表示，将研究利用这种蛋白的抗病毒功能研发新的艾滋病病毒控制方法。

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