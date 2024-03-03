人民网记者 庄雪雅 王佳可

“千里江山灵动现，万顷青绿袅娉婷。”月光之下，《千里江山图》徐徐铺展开来，年轻的当代文博学者和一袭宋代衣冠的少年跨越时空、相对而立，带领观众进入舞剧《只此青绿》的中式美学世界。

2月29日晚，位于北京的中央歌剧院灯光璀璨，舞剧《只此青绿》驻华使节专场演出在此举行。活动由中国外交部与北京市政府、中国东方演艺集团联合举办，包括喀麦隆、南非、尼泊尔、土耳其、黎巴嫩、希腊、基里巴斯、保加利亚、洪都拉斯驻华大使等近百家驻华使馆（机构）高级外交官和家属近700人出席。

舞剧的创作灵感源于北宋画家王希孟的传世名作《千里江山图》，采用时空交错的叙事结构，引领观众以当代文博学者的视角探寻画家的内心世界。作品融入舞蹈、绘画、音乐、文学等多种元素，以展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画为篇章，旋转的舞台闪现四时晴雨，演员穿梭其间，展现出古代工匠织绢、制墨、制笔等鲜活劳动场景。与此同时，青绿色灯光交错，无垠山河缓缓绘就，传递出中华优秀传统文化壮哉美哉、历久弥新的艺术魅力。

“这是一场像诗一样优美的舞剧。今天近两小时的演出，我和同事自始至终都沉浸其中。”印度尼西亚驻华大使馆新闻与社会文化参赞李鸽尤其喜爱“入画”这一章节：舞者们身着古朴的青绿色衣衫，绰绰身姿化为山水连绵之态，再现《千里江山图》的宋风雅韵。“这幅山水画是雄伟和柔美的结合，从它转化而来的舞剧也是一样。无论是音乐服装，还是演员们的舞步，都传递出中国文化的美。希望《只此青绿》未来能前往印尼演出，观众们一定会喜欢它。”

舞剧《只此青绿》由故宫博物院、中国东方演艺集团有限公司、人民网股份有限公司共同出品，自2021年首演以来，已走过全国57座城市、演出近480场，深受观众好评。2024年，《只此青绿》将开启世界巡演，计划前往新加坡、土耳其、加拿大、俄罗斯和日本等国演出，用当代艺术语汇讲述中国故事，展现中华文化之美。

外交部部长助理华春莹在演出前的致辞中表示，中华文化既是历史的，也是当代的，既是民族的，也是世界的。今晚，我们欣赏的不只是中国青绿山水的唯美，也深刻体会不同文明的和合共生、美美与共。

近年来，《孔子》《梁山伯与祝英台》《花木兰》《咏春》等优秀中国舞剧频频走出国门，获得当地观众欢迎。3月，中国东方演艺集团推出的另一舞剧新作《诗忆东坡》也将亮相美国。中国东方演艺集团党委书记、董事长景小勇表示，中华优秀传统文化积淀深厚，为舞台艺术提供了绵绵不绝的养分，未来将继续努力创排更多弘扬文化经典的时代佳作，“我们期待通过舞台艺术向外国观众介绍中国人的世界观、人生观和宇宙观，让这些作品成为外国观众了解中国、认识中国的窗口。”

(责编：艾雯、张悦)