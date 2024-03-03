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通讯｜互免签证助推中泰旅游业繁荣

2024年03月03日10:13 | 来源：新华网客户端
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新华社曼谷3月1日电 通讯｜互免签证助推中泰旅游业繁荣

新华社记者高博 任芊 林昊

当地时间3月1日零时许，泰国一个由20多人组成的旅行团从曼谷素万那普机场出发，前往上海。这是中泰互免签证协定正式生效后，泰国首批赴中国的旅行团。

3月1日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效，中泰迈入“免签时代”。该协定于1月28日在泰国首都曼谷签署。根据协定，中方持公务普通护照、普通护照人员和泰方持普通护照人员，可免签入境对方国家，单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日。

3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城游览。新华社记者王腾 摄

3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城游览。新华社记者王腾 摄

42岁的阿迪颂·桑甲章是旅行团成员，和11名同事一起去上海。阿迪颂和同事将在中国旅行5天，在他们的首次中国之旅中，阿迪颂希望去一些传统有趣的中国文化景点打卡。

“中国文化博大精深，我一直对中国文化很感兴趣，早就计划去中国旅行，正好得知中泰互免签证的消息，所以第一天实施免签就参加了。”阿迪颂说，中泰互免签证后，节省了时间和经济成本，会使去中国旅游变得更容易。

“这是我第一次去中国旅行，很向往。以后可能还会去第二次、第三次。”阿迪颂说。

泰国东钰国际旅游贸易有限公司是组织这次中国团的旅行社。该公司经理陈媚娟介绍，组织这次免签首日的中国团，正好赶上三四月的旅游旺季，中国会成为泰国民众旅游热门目的地。从目前掌握的数据看，今年泰国赴中国旅游人数将比去年增加40%至50%。

“以前在泰国申请中国签证，需要提前三到四个星期，互免签证后节约了不少时间，费用上也节省了大约2000泰铢（1美元约合35.9泰铢），这将吸引更多泰国民众去中国旅游。”陈媚娟说，互免签证将让今年双边旅游大幅增加，希望未来有更多中国游客来泰国，更多泰国游客去中国。

在泰中旅游总商会副理事长兼秘书长吴明扬看来，泰国和中国旅游资源互补，中国是离泰国最近的冰雪游目的地之一，中泰签署互免签证协定将进一步吸引泰国游客赴中国旅游，“说走就走”的旅行将极大促进泰国和中国旅游业繁荣，同时通过加强旅游合作，增进双方人文交流与文明互鉴。

3月1日，中国游客在泰国北榄府爱侣湾博物馆游览。新华社记者王腾 摄

3月1日，中国游客在泰国北榄府爱侣湾博物馆游览。新华社记者王腾 摄

旅游业是泰国的支柱产业，泰国一直是中国游客最喜爱的海外旅游目的地之一。中国游客的回归有力提振了泰国旅游业发展的信心。

刚过去的春节假期，在泰国街头的中国游客明显多了起来。在大皇宫、郑王庙等曼谷知名景点听到汉语的频率会让人误以为回到了中国。

泰国旅游与体育部数据显示，今年1月至2月25日，泰国累计接待外国游客人数已超过598万人次，外国游客消费总额约为2909.2亿泰铢。其中，中国游客超过111万人次，稳居榜首。泰国旅游与体育部部长素妲婉表示，这一显著成就主要得益于中泰两国互免签证协定的签署，极大地提振了游客出行信心。

3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城拍照。新华社记者王腾 摄

3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城拍照。新华社记者王腾 摄

泰国旅游与体育部预计，2024年将吸引约800万中国游客赴泰旅行，带来约3200亿泰铢的消费收入。随着免签政策的实施和泰国旅游业的不断升级，预计将有更多中国游客选择泰国作为他们的旅游目的地，进一步推动泰国旅游业的繁荣发展。

(责编：艾雯、燕勐)

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