3月1日，《中华人民共和国政府与泰王国政府关于互免持普通护照人员签证协定》正式生效，这意味着今后中泰两国民众旅游出行将更加便利，两国贸易往来也将更加顺畅。持续扩容的中国免签“朋友圈”，在不断夯实中外友好民意基础的同时，也传递出中国开放的大门越开越大的积极信号。

中泰迈入“免签时代”，推动旅游业回暖、加强人文交流。此次生效的中泰互免签证政策是对泰国2023年9月面向中国游客实施的阶段性单方面免签政策的升级。从单方免签到“双向奔赴”，是中泰两国庞大的旅游、经贸等现实需求的必然结果。中国曾是泰国最大游客来源国，被视为该国旅游业持续复苏的关键。2019年，赴泰国旅游的中国游客超过1000万人次，占当年入境泰国外国游客总数的四分之一。但2023年，2800万人次赴泰的外国游客中只有351万人次的中国游客，马来西亚则以456万人次排名第一。据泰方预计，中泰互惠免签证计划今年将吸引约800万中国游客赴泰旅行，带来约3200亿泰铢（约合648.35亿元人民币）的消费收入。泰国总理赛塔表示，两国国民互免签证协定的签署，标志着泰中之间友好关系和信任水平得到提升，他相信这将加强两国的贸易和人文关系。

“双向奔赴”释放利好，不断夯实中外友好民意基础。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中国免签“朋友圈”不断扩大，不仅意味着越来越多中国游客可以更加便利地走出国门，前往世界其他国家感受当地的风土人情，也意味着越来越多的外国游客能切身感受中国大地的生机活力与中国人民的热情友善，有助于消除彼此间的误解，增进民间友好交流。事实上，在中国不断优化签证政策的同时，也得到相关国家的积极回应：马来西亚、新加坡等国宣布对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施；法国政府宣布中国有在法学习经历的硕士文凭持有者可获5年签证；瑞士将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利；爱尔兰表示愿积极考虑为中国公民访爱提供更多便利，欢迎更多中国企业到爱投资兴业……这一系列的举措，将有助于进一步拉近中国同相关国家的民间友好往来。泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐说，互免签证将进一步推动民间交流往来，进一步加强国家之间的友好互信，为地区稳定与发展贡献更多力量。

免签“朋友圈”持续扩容，传递中国不断扩大开放的积极信号。中国不断优化签证政策，让世界看到正是一个开放包容、自信自强的中国。2023年11月，中国将过境免签政策扩大到54个国家；12月1日，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国试行单方面免签政策；今年1月中旬，中国又宣布将给予瑞士、爱尔兰两国单方面免签待遇；1月11日起，中国国家移民管理局正式施行便利外籍人员来华5项措施……中国外交部领事司司长吴玺表示，越来越多的中国公民走出国门走向世界，中国公民出境便利化程度大幅提升，中国护照的“含金量”越来越高。西班牙《国家报》刊文称，中国采取切实举措促进旅游业发展、推动经济和人员交流，“展示出持续扩大对外开放的诚意”。

借互免签证的东风，升温的不只是旅游业。中国不断优化签证政策，更有助于畅通人员往来、加强经贸合作、促进人文交流，为世界与中国带来双重利好。（陈洋）

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