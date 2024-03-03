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【世界说】多重危机之下政府冷漠不作为 美国Z世代在困境中挣扎

2024年03月03日10:03 | 来源：中国日报网
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中国日报网3月2日电 据BNN Breaking新闻网站2月29日报道，美国Z世代年轻人（1997年-2012年出生）正面临重重挑战，在大规模枪击事件安全威胁、政府冷漠无为以及日益加剧的气候危机等阴霾下，Z世代普遍感到不安。疫情暴发进一步加剧了Z世代的心理健康问题和孤独危机，年轻人感到越来越沉默和被边缘化。

BNN Breaking新闻网站报道截图

BNN Breaking新闻网站报道截图

报道称，枪支暴力事件在美国已经司空见惯，媒体和公众对频发的枪击事件感到麻木。美国疾病控制与预防中心的统计数据显示，枪支暴力是2020年美国年轻人死亡的主要原因。然而，美国的政治格局在很大程度上仍然停滞不前，政客们只表示哀悼。这种不作为在Z世代中滋生了恐惧和沮丧的气氛，他们被迫在一个安全得不到保障的社会里生活。

文章表示，政治幻灭进一步加剧了美国Z世代的困境。年轻人认为美国政府领导人缺乏真正的代表性，他们也未能解决气候变化和生育权利等民众关心的关键问题，这让许多人感到被遗弃。

文章还称，虽然疫情已经结束，但其给美国Z世代造成的心理健康危机并没有得到缓解。年轻人报告的抑郁和绝望率明显升高。疫情对身心健康的长期影响仍然是一个迫切需要解决的问题，然而这一话题在公共话语中经常被忽视。

(责编：艾雯、燕勐)

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